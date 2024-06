L’ancien Nancéien, Stéphanois et Bordelais Landry N’Guemo est décédé

Terrible nouvelle.

L’ancien international camerounais Landry N’Guemo a perdu la vie, ce jeudi dans un tragique accident de la route au Cameroun (son pays natal), à seulement 38 ans. Le milieu de terrain défensif était passé par le centre de formation de l’AS Nancy-Lorraine, où il avait fait ses premiers pas dans le monde professionnel (148 rencontres entre 2005 et 2009). Il était ensuite passé par le Celtic, les Girondins de Bordeaux, l’AS Saint-Étienne, la Turquie (Akhisar Belediyespor, Kayserispor) et la Norvège (Kongsvinger).

Il comptait une Coupe de la Ligue (2006 avec Nancy) et une Coupe de France (2013 avec Bordeaux) à son palmarès. Il avait également porté 42 fois le maillot des Lions indomptables, participant à deux CAN et deux Coupes du monde. À sa retraite, il était revenu à l’ASNL pour encadrer les jeunes du club.

🖤 Landry Nguemo nous a quittés. Bien trop tôt, bien trop brutalement. L’ASSE pleure l’un des siens. À l’ensemble de ses proches, nous transmettons nos plus sincères condoléances. pic.twitter.com/57YTqfXMhx — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 27, 2024

Le Club a appris avec tristesse le décès de Landry Nguemo. Victime d’un accident de circulation au Cameroun, l'ancien bordelais s’est éteint à 38 ans. Le FC Girondins de Bordeaux adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches 💙🤍 pic.twitter.com/cHRlbzFsmc — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 27, 2024

L'ensemble de l'OGC Nice adresse tout son soutien à l'@asnlofficiel face à cette terrible épreuve. Le Gym présente ses plus sincères condoléances aux proches de Landry Nguemo 🙏🖤 — OGC Nice (@ogcnice) June 27, 2024

