Châteauroux remporte un match fou contre Quevilly-Rouen, Nancy renverse Sochaux au bout du suspense

Vendredi 13 agité sur les pelouses de National !

Mais qu’ont mangé les joueurs de troisième division ce vendredi ? Il fallait être bien accroché pour tout suivre, et c’est tout ce dont on avait besoin pour commencer un bon week-end de foot. La palme d’or revient naturellement à Châteauroux, qui a fait basculer une partie presque perdue contre Quevilly-Rouen. Menés 1-3 à dix minutes de la fin, les gars de Patrice Lair ont trouvé des ressources inespérées pour planter trois pions en quelques instants, tous signés Mamadou Diallo, pour son premier triplé en carrière (4-3). Ce n’était pourtant pas le seul triplé de la soirée, puisque Thibault Rambaud a fait de même pour Boulogne. Auteur de deux buts rapides en première période, il a vu son équipe se faire rattraper en toute fin de match, avant d’inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel face au Mans (3-2).

L’autre remontada du soir pour Nancy

Si Châteauroux a fait fort niveau remontée au score, que dire de Nancy ? Alors que Sochaux avait deux longueurs d’avance à domicile après l’heure de jeu, les Lorrains ont inscrit trois buts en quatorze minutes pour s’adjuger un succès de choix à Bonal (2-3), ce qui leur permet au passage de prendre les commandes du championnat. Au bout du podium se trouve désormais Concarneau, qui est parvenu à réaliser le petit exploit de rafler les trois points en terminant à neuf contre onze. Face à Nîmes, les Concarnois ont pu compter sur un but contre leur camp des Gardois, avant de faire le dos rond jusqu’au bout (1-0). Dans les deux autres parties de la soirée, Dijon a enfin obtenu sa première victoire de la saison face au Paris 13 Atletico (2-0), et Aubagne a profité d’une équipe de Villefranche en infériorité numérique pour glaner un succès par la plus petite des marges (0-1).

Châteauroux 4-3 Quevilly-Rouen

Buts : Pires (19e), Diallo (81e, 85e et 90e) pour Châteauroux // Jarju (53e), Fortune (56e) et Leborgne (60e) pour QRM

Dijon 2-0 Paris 13 Atletico

Buts : Djae (10e) et Parsemain (62e) pour Dijon

Villefranche 0-1 Aubagne

But : Dali-Amar (51e) pour Aubagne

Exclusion : Ba (49e) pour Villefranche

Sochaux 2-3 Nancy

Buts : Lecolier (42e) et Moltenis (65e) pour Sochaux // Saint-Ruf (73e), Evans (85e) et Bouriaud (87e) pour l’ASNL

Boulogne-sur-Mer 3-2 Le Mans

Buts : Rambaud (6e,17e et 90e+2) pour Boulogne // Gueye (54e) et Vula (89e) pour Le Mans

Concarneau 1-0 Nîmes

But : Sbaï CSC (68e) pour Concarneau

Exclusions : Jannez (15e) et Injaï (84e) pour Concarneau

