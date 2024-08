Nancy et Versailles prennent la tête, incendie et match interrompu à Orléans

Soirée agitée dans le monde du National !

Alors que la deuxième journée du National a débuté ce vendredi sans le Goal FC, sept matchs étaient au programme et c’est Nancy et Versailles qui se frottent les mains à l’issue de (presque) tous les matchs. Vainqueure de Concarneau (3-0), l’ASNL est ce soir première avec 4 points. Largement supérieurs, les Lorrains ont écrasé leurs adversaires et devancent à la différence de buts les Versaillais, qui ont décroché le nul sur la pelouse du Paris 13 Atletico (1-1). Pourtant réduit à 10 après 32 minutes, les locaux ont réussi à gratter un point. Dommage, ils menaient 1-0 avant ce carton rouge. Si aucune équipe ne compte ce soir deux victoires au compteur, QRM a déroché son premier succès de la saison contre Dijon (2-1), grâce un but dans le temps additionnel de la première période, puis un autre à la 90e.

Nîmes a fait de même face à la nouvelle lanterne rouge, Châteauroux (1-0), grâce à un but du goleador Oussama Abdeldjelil. Longtemps mené sur sa pelouse, Aubagne s’est finalement imposé contre Rouen (2-1). Le carton rouge concédé par Hicham Benkaid à un peu moins de 10 minutes du terme aura tout changé pour les visiteurs. Dans un match sans but, Le Mans et Villefranche se sont neutralisés (0-0).

Incendie au stade de la Source, Orléans-Valenciennes arrêté

Malheureusement, l’ensemble des rencontres de la soirée n’a pu aller à son terme. Alors que les deux équipes en étaient à 1-1 à la pause, Orléanais et Valenciennois ont été contraints de quitter la pelouse, alors qu’un incendie a éclaté à la buvette du stade de la Source. Si les circonstances de cet événement malencontreux n’ont pas encore été déterminées, la rencontre ne reprendra pas.

Incendie de la buvette du stade de foot de l’us Orléans à la mi-temps du match contre Valenciennes #National @larep_fr pic.twitter.com/AcUaict4Oj — Nicolas Da Cunha (@Dacos27) August 23, 2024

La tribune latérale Vagner, puis le stade, ont rapidement dû être évacués à cause des fortes fumées provenant de l’incendie, alors que les pompiers sont intervenus. De son côté, le club d’Orléans n’a toujours pas communiqué.

Aubagne 2-1 Rouen

Buts : Rocchia (86e) et Bassin (CSC, 90e+3) pour les sudistes // Diarra (9e) pour le FCR

Expulsions : Khetir (90e+6) pour Aubagne // Benkaid (82e) pour les Normands

Le Mans 0-0 Villefranche

Expulsion : Yohou (90e+4) pour Le Mans

Nancy 3-0 Concarneau

Buts : Bouabdelli (22e), Touré (50e) et Bokangu (74e) pour les Lorrains

Expulsion :Sy (85e) pour les Bretons

Nîmes 1-0 Châteauroux

But : Abdeldjelil (15e) pour les Crocos

Paris 13 1-1 Versailles

Buts : Karamoko (13e) pour les Parisiens // Calvet (45e+3) pour les Versaillais

Expulsion : Butrot (32e) pour Paris

QRM 2-1 Dijon

Buts : Camara (45e+1) et Cadiou (90e) pour les Normands // Mendy (77e) pour le DFCO

