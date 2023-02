Versailles leader, Nancy se donne un peu d’air

Le soleil se lève sur les Yvelines.

En déplacement à Dunkerque, Versailles a retourné l’USLD (2-1) grâce à une tête de Jeremain Lens, suivie moins de 10 minutes plus tard par un but opportuniste de Rachid Alioui. Résultat des courses, en attendant le match de Martigues lundi, le FCV reprend provisoirement la tête du National. Poursuivant du trio de tête (complété par le Red Star) avant cette 21e journée, Cholet s’est pris les pieds dans le tapis à Orléans (0-2), la faute à deux coups de pied arrêtés. Ainsi, le SOC se voit doublé par Concarneau, vainqueur de la lanterne rouge Bastia-Borgo (2-1), grâce notamment à un patator lointain d’Alec Georgen, ancien espoir du centre de formation du PSG. Sedan, qui s’est débarrassé d’Avranches (1-0), s’est même permis d’intégrer le top 5 en lieu et place des Choletais.

La belle frappe d'Alec Georgen pour l'US Concarneau Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/u65QxNUVrV — Championnat National (@NationalFFF) February 17, 2023

Au Mans, Nancy a pris une bouffée d’air frais histoire de s’extirper de la zone de relégation au moins pour un week-end (1-0). Alors que son équipe a dû terminer la rencontre en infériorité numérique, le portier Martin Sourzac a sorti le grand jeu sur penalty face à Makan Aiko. De son côté, la Berrichonne de Châteauroux a plié l’affaire en un petit quart d’heure montre en main sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (2-0), pour mieux enchaîner un second succès de rang, et pointer juste devant l’ASNL au classement. Enfin, l’ennui n’a pas trouvé son maître au Puy-en-Velay, où les Auvergnats et le Stade briochin ont livré une copie de relégables (0-0), et peut-être bien… de relégués.

À noter qu’il n’y a pas eu de derby francilien entre le Paris 13 Atletico et le Red Star, la faute encore et toujours à la pelouse apocalyptique du stade Charléty.

Dunkerque 1-2 Versailles

Buts : Mbemba (17e) pour les Maritimes // Lens (35e) et Alioui (43e) pour le FCV

Orléans 2-0 Cholet

Buts : Houtondji (55e) et Dabasse (80e SP) pour l’USO

Concarneau 2-1 Bastia-Borgo

Buts : Georgen (67e) et El Khoumisti (82e) pour les Thoniers // Duku (52e) pour Borgo

Avranches 0-1 Sedan

But : Fadhloun (45e) pour les Sangliers

Le Mans 0-1 Nancy

But : Mouazan (31e) pour l’ASNL Expulsion : Ndoye (59e) pour l’ASNL

Bourg-en-Bresse 0-2 Châteauroux

Buts : Ntolla (4e) et Mexique (15e) pour la Berrichonne Expulsion : Dekoke (34e) pour le FBBP01

Le Puy 43 0-0 Stade briochin