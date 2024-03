Un tifo Vincent Cassel et un ciseau fou pour Versailles face à Niort

S’il y avait eu du public, il aurait été en délire.

Mais le FC Versailles était loin de faire salle comble ce lundi au stade Jean-Bouin, pour la réception des Chamois Niortais en clôture de la 26e journée de National. Il y avait tout juste quelques dizaines de personne dans le froid de la porte d’Auteuil, à moins que le gros du contingent du soir n’était caché sous le tifo La Haine déployé par les ultras versaillais.

Tifo en mode Vinz de La Haine pour ce Versailles-Niort important pour la course à la 2e place. pic.twitter.com/kahaOg7tmk — Martial Debeaux (@mdebeaux) March 25, 2024

Dans cette affiche déséquilibrée, entre des Versaillais qui luttent pour leur maintien, et des Niortais à la bagarre avec Martigues pour la deuxième place et la montée en Ligue 2, on a eu le droit à une autre inspiration. Alors que les Chamois menaient depuis la pause grâce Dali Amar, Versailles a rallumé la lumière sur une inspiration géniale de Correia Mendes, auteur d’un ciseau de fou furieux dans le temps additionnel pour égaliser (1-1, 90+3e).

QUEL BUT EXCEPTIONNEL DE JORDAN MENDES ! 😱 Le milieu du @FCVersaillesOff permet à son équipe d'égaliser à la 93ème minute face à Niort 😍 Alors, content @PierreGASLY ❓ 🥳 pic.twitter.com/SYaJ2cQPXa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 25, 2024

De quoi faire doubler l’affluence au prochain match.

