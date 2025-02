Les supporters lensois malmenés par les forces de l’ordre à Nantes ?

L’explication à l’absence des Lensois en parcage.

Alors que les supporters lensois n’avaient pas été interdits de déplacement à Nantes ce dimanche, le parcage réservé à l’équipe visiteuse s’est vidé au cours de la première mi-temps opposant les Canaris aux Sang et Or. L’explication a été donnée dans le courant de la soirée par le groupe ultra des Red Tigers qui ont publié un communiqué incendiaire sur leurs conditions de déplacement dans la cité des Ducs.

Une réponse démesurée ?

Les Red Tigers font ainsi savoir que l’escorte policière qui devait amener les supporters lensois à la Beaujoire a eu environ 1h15 de retard, reportant ainsi l’entrée des 1000 aficionados, finalement réunis au stade 45 minutes avant le coup d’envoi de la rencontre prévu à 15h. La tension n’a cessé de monter entre les forces de l’ordre et les supporters, ce qui aurait débouché sur un gazage et matraquage des Lensois qui n’étaient pas encore entrés dans le stade : « Alors que les sections dites actives étaient rentrées, notamment notre association puisqu’elle organisait une animation, les supporters à tendance familiale se sont impatientées, et ont cherché à rentrer. […] La solution a été de gazer et matraquer des familles, des femmes, des enfants », indique le communiqué. Face à cette situation, les sections déjà présentes dans le parcage ont décidé de débâcher et certains ont également quitté le parcage.

Une nouvelle interdiction de déplacement à mettre à l’agenda des pouvoirs publics ?

Nantes se rassure face à Lens