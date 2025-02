Luis Enrique : « On est prêts à jouer n’importe quel match contre n’importe quelle équipe »

23 matchs de championnat : 18 victoires, 5 nuls. Basique.

Interrogé par DAZN à la fin de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a fait part de sa fierté et a commencé à préparer le terrain pour le 8e de finale aller de Ligue des champions, face à Liverpool, qui se jouera le 5 mars prochain. « Lyon n’avait plus rien à perdre avec deux buts de retard et ils ont tous attaqué. Et on a montré que dans ce genre de situations, on était là, parce que ça pourra nous arriver à nouveau dans le futur, a assuré le technicien asturien. Aujourd’hui, on a montré à tout le monde qu’on est prêts à jouer n’importe quel match, contre n’importe quelle équipe, avec la bonne mentalité. Comme toujours. »

L’état du terrain en a pris pour son grade

Plutôt bavard, le tacticien parisien en a rajouté une couche : « On se sent vraiment forts. Ce n’est pas toujours facile de jouer ici, en plus, le terrain n’était pas parfait. C’était un problème pour les deux équipes, qui ont essayé de jouer. Mais oui, on est dans une très bonne phase. »

L’ancien sélectionneur de la Roja a également abordé le 8e de finale de Ligue des champions contre Liverpool qui commence à se profiler, même s’il faudra d’abord battre le Stade briochin en quarts de finale de la Coupe de France mardi et Lille le week-end prochain : « Moi aussi j’attends ce match, ce sont deux équipes superbes. Je me sens très en confiance. On va profiter de ce genre de match et on est prêts bien sûr. »

Comme bien souvent, la saison du PSG sera réussie à la condition de voir l’Europe après le mois de mars.

