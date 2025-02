Khvicha Kvaratskhelia : « Le PSG a mérité de gagner »

Et c’est l’homme du match qui le dit.

Au terme d’un match à rebondissements, le Paris Saint-Germain a fini par l’emporter d’une courte tête au Groupama Stadium. Au micro de DAZN, Khvicha Kvaratskhelia a annoncé la couleur en estimant que « le PSG a mérité de gagner », sans oublier de saluer la combativité des Lyonnais. « C’était un match difficile, a jugé l’international géorgien. Ils ont attaqué jusqu’à la fin. Ils ont essayé d’attaquer sans arrêt, on a dû être bons en défense jusqu’à la fin. »

Mikautadze : « On a réagi trop tard »

De son côté, Georges Mikautadze a regretté le réveil trop tardif des Gones : « On a réagi trop tard. On n’a pas assez utilisé notre jeu offensif. Quand on le fait, on fait peur à tout le monde ; le PSG a tremblé jusqu’à la fin, a souligné l’ancien attaquant messin. On n’a pas assez montré dans les 70, 80 premières minutes. On a pris trois buts évitables, on va dire. »

Paris a peut-être tremblé, mais demeure invaincue cette saison en championnat.

Le PSG tyrannise l'OL