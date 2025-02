Pablo Longoria regrette certains de ses propos, mais persiste sur l’arbitrage

Le fameux « oui mais ».

Selon les informations de RMC Sport, Pablo Longoria aurait reconnu en privé avoir tenu des propos maladroits à l’issue de la rencontre face à Auxerre (3-0), mais assume sa colère contre l’arbitrage français face à la somme de décisions qui seraient selon lui des erreurs prises contre l’Olympique de Marseille.

MÉFIEZ-VOUS, on est à deux doigts que l'OM quitte la L1 et fonde une super ligue avec l'Étoile Sportive La Ciotat, Aubagne FC et le Marignane-Gignac-Côte Bleue FC.https://t.co/IHQiqkVN7j

— SO FOOT (@sofoot) February 23, 2025