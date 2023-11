Money time de folie pour le Red Star et Niort, Versailles se réveille avec brio

Versailles retrouve la lumière !

Au bord de la zone rouge au coup d’envoi, le FC Versailles a relevé la tête pour la première de son nouveau coach, Grégory Vignal. L’affaire a vite été entendue puisque l’équipe des Yvelines a marqué deux fois en vingt minutes et que Nîmes a reçu deux cartons rouges en première période. Le NO est finalement reparti avec six buts dans les valises (6-0), et Versailles avec une bonne dose de confiance. La pente était aussi raide pour les Chamois, menés 2-0 chez le GOAL FC. Niort a néanmoins crucifié le promu grâce à Nesta Elphege (89e) et Dylan Durivaux (90e+1) pour arracher une précieuse victoire (2-3), synonyme de deuxième place. Il fallait également rester jusqu’au bout à Bauer, où le Red Star a dû attendre la 89e minute pour prendre définitivement le dessus sur Marignane-Gignac (2-1).

Le Red Star FC s'arrache pour la victoire avec Merwan Ifnaoui Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/IpW5pV51pz — Championnat National (@NationalFFF) November 10, 2023

Rouen a sauvé sa place sur le podium in extremis en grattant le nul face à Villefranche Beaujolais (1-1). Les Normands ont égalisé au bout du temps additionnel par Sofyane Bouzamoucha (90e+5), alors qu’ils étaient menés depuis la 2e minute. Money time agité, encore, au stade Francis Turcan, où le penalty de Karim Tlili (89e) a sorti Martigues du bourbier face à Nancy (1-0). Vainqueur de Cholet (2-0) et désormais invaincu depuis sept matchs, Sochaux reste en embuscade, comme Dijon. Le DFCO a su faire le dos rond à Orléans (1-2), malgré 45 minutes en infériorité numérique suite au deuxième jaune de Loïc Etanga, qui avait auparavant marqué. Enfin, la lanterne rouge Epinal s’est rebiffée en décrochant sa deuxième victoire de la saison. Pas de chance pour Avranches (4-0), Ismaël Camara était en forme olympique et a planté un triplé. Ça se resserre en bas de classement puisque seulement six points séparent le 10e du 18e.

Vous les voyez, les gouttes de sueur sur tous ces fronts ?

GOAL FC 2-3 Niort

Buts : Rambaud (10e), Abbas (30e) // Tormin (51e), Elphege (89e), Durivaux (90e+1)

Sochaux 2-0 Cholet

Buts : Zohi (45e+2), Fatar (53e)

Exclusion : Fontaine (68e)

Orléans 1-2 Dijon

Buts : Saint-Ruf (2e) // Fdaouch (10e), Etoga (30e)

Exclusion : Etoga (45e) pour le DFCO

Martigues 1-0 Nancy

But : Tlili (89e S.P.)

Exclusion : Camara (80e)

Red Star 2-1 Marignane-Gignac

Buts : Benali (26e), Ifnaoui (89e) // Diarra (37e)

Épinal 4-0 Avranches

Buts : Camara (12e, 64e, 87e), Lepaul (45e+2)

Rouen 0-1 Villefranche Beaujolais

But : M’Buyi (2e)

Exclusion : Camara (59e) pour le FCVB

Versailles 6-0 Nîmes

Buts : Baaloudj (12e, 70e), Diakhaby (19e), Lens (42e), Nadje (78e), Prunier (87e)

Exclusions : Diakhaby (62e) pour le FCV // Mendy (10e) et Labonne (34e) pour le NO

Niort et le Red Star n'arrivent pas à se départager