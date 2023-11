Versailles se sépare de son coach

Treize matchs, ça portait forcément malheur.

Laurent Peyrelade ne serait plus l’entraîneur du FC Versailles. Selon les informations du Parisien, le club francilien aurait en effet décidé de mettre un terme à sa collaboration avec l’ancien technicien de Rodez, pourtant arrivé l’été dernier. Ses trois petites victoires, en 12 matchs de championnat, et une élimination précoce en Coupe de France contre Fleury, pensionnaire de National 2, ont semble-t-il eu raison de lui.

Il serait remplacé dans ses fonctions par son adjoint, Grégory Vignal, qui a dirigé l’entraînement du jour et qui est titulaire de son brevet BEPF permettant d’entraîner au niveau professionnel. S’il a bien su mener son ancien club de Rodez à la Ligue 2, Peyrelade n’aura pas su relever le même défi avec un projet parmi les plus ambitieux de l’échelon, et laisse, bien malgré lui, le club dans une position peu enviable, un point devant la zone de relégation.