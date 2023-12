Un match nul spectaculaire entre Versailles et le Red Star

Versailles 2-2 Red Star

Buts de : Lens (45e+1) et Basque (48e) pour les Versaillais // Kouagba (45e) et Eickmayer (46e) pour les Audoniens

Le choc francilien entre Versailles et le Red Star s’est terminé ce lundi sur le score de 2-2, mais dans un match bien loin d’être nul. Une mauvaise opération tout de même pour les hommes de Habib Beye qui perdent deux points de leur avance mais restent premiers de National, quand les Versaillais pointent à la 9e place.

Dans un stade Jean-Bouin glacial, les 22 acteurs ont su être fairplay avec leur public, dont la majorité n’a pu accéder aux tribunes qu’à partir de la 40e minute. Après donc près d’un tiers de la rencontre à se rendre coup pour coup, à l’image de cette belle volée de Botella (10e) ou de cette frappe repoussée de Nadje (31e), Kouagba ouvre le score pour le Red Star, d’un coup de casque sur un corner de Durand (0-1, 45e). Une avance de courte durée puisque sur l’engagement, un centre de Baaloudj est repris au second poteau par Jeremain Lens (1-1, 45e+1).

Il est 21h06 et des centaines de personnes attendent de pouvoir entrer à Jean Bouin pour le match de @NationalFFF entre le @FCVersaillesOff et le @RedStarFC. Le coup d’envoi était à 21h00. A moins de 6 mois des JO c’est tout simplement une honte absolue. pic.twitter.com/5OgzQEvEpM — Barnabé Devaux (@BarnabeDevaux) December 18, 2023

Au retour des vestiaires, les deux équipes continuent sur leur lancée et emballent même la partie. Après seulement trente secondes, le Red Star reprend l’avantage d’une sublime frappe de plus de 30 mètres d’Eickmayer, qui vient se nicher dans la lucarne de Renot (1-2, 46e). Puis rebelote, les Versaillais répliquent immédiatement sur un ballon mal dégagé par la défense audonienne, repris de volée aux 25 mètres par Basque (2-2, 48e). Les visiteurs vont de nouveau trouver le poteau, après une frappe écrasée de Hachem en première période (13e), sur une volée de Botella (62e), avant de se retrouver à dix après l’exclusion de Paolo Gozzi pour un deuxième jaune (64e). Le sort s’inverse finalement et c’est le Red Star qui termine la rencontre en louant ses montants, dont la transversale vient sauver la frappe puissante de Baaloudj (86e), avant qu’une ultime reprise de Prunier ne trouve les gants de Beurnardeau (87e). Plus de peur que de mal pour Habib Beye et son crew.

Versailles : Renot – Leborgne, Jaques, Akueson, Altikulac – Basque (Bngoura, 90e+1), Nadje, Lens (Mbala, 79e) – Baaloudj, Prunier, Hend (Duku Mbenga, 74e). Entraîneur : Vignal.

Red Star : Beunardeau – Meyapya, Kouagba, Gozzi – Cissé, Eickmayer, Hachem, Durand (Seridor, 90e+2) – Botella (Doucoure, 67e), Anani (Fall, 90e+2), Benali (El Hriti, 67e). Entraîneur : Beye.

