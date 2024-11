Pronostic Red Star Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Red Star, la passe de Troyes

De retour en Ligue 2 après plusieurs saisons passées en National, le Red Star veut s’installer durablement dans le championnat. Entrainé par Poirier depuis le départ d’Habib Beye, le club francilien est actuellement en 14e position avec 3 points de plus que le premier relégable, Ajaccio. Ce vendredi, les Audoniens ont une bonne carte à saisir pour éloigner un adversaire direct jouant le maintien, Troyes. Le Red Star est en forme puisqu’il vient de s’imposer face au FC Metz (1-0) qui joue la montée et surtout contre Martigues (0-1) dans une opposition importante pour le maintien. Lors de l’affrontement contre le club du Sud de la France, la bande à Poirier s’est imposée sur le fil (98e minute) sur un penalty de Benali. Sur une bonne dynamique, le Red Star veut enchainer contre Troyes.

En face, Troyes doit sa place en Ligue 2 à la relégation administrative de Bordeaux. En effet, la formation troyenne sort de deux exercices compliqués puisqu’elle avait connu 2 relégations de rang. Sauvé miraculeusement à quelques heures de la reprise, l’ESTAC souffre dans cette entame de championnat. Actuellement, l’équipe dirigée par Stéphane Dumont est en 17e position avec 11 points, soit 1 de retard sur le premier non relégable. A l’instar du Red Star, Troyes est sur un élan positif puisqu’il s’est imposé contre Caen (0-1) et Pau (3-0) avant de signer un nul contre Laval (0-0). Souvent intéressant dans le jeu, l’Estac confirme enfin au niveau des résultats. Mais à domicile, le Red Star devrait se donner de l’air dans la course pour le maintien en enchainant un 3e succès consécutif face à Troyes.

