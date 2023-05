Versailles abdique contre le Red Star

Versailles 0-3 Red Star

Buts : Benali (21e), Macalou (90e+2) et Cissé (90e+4)

Le rêve est sans doute passé.

Promu très ambitieux, le FC Versailles n’avait qu’une seule ambition en début de saison : gratter un ticket pour la Ligue 2. Un objectif qui paraît désormais quasiment inatteignable, puisque les Yvelinois accusent cinq points de retard sur la deuxième place après leur lourd revers face au Red Star, ce mardi (0-3). Conscients de l’enjeu crucial de ce derby francilien, les joueurs de Cris ont d’emblée mis le pied sur le ballon et se sont installés dans la moitié de terrain adverse. Ce sont pourtant bien les Audoniens, d’une efficacité redoutable, qui ont viré en tête à la pause. Servi sur le côté droit, Hacène Benali a tenté sa chance dans un angle très fermé et a trompé Sébastien Rénot, clairement pas irréprochable sur ce coup (0-1, 22e). Les visiteurs étaient un peu plus incisifs et, surtout, plus inspirés, à l’image de la jolie demi-volée de Fodé Doucouré, détournée par Rénot (40e).

Devant le public du stade Michel-Hidalgo de Saint-Gratien – Jean-Bouin, qui accueillait les matchs du FCV jusque-là, étant indisponible -, les Versaillais n’ont pas lâché l’affaire au retour des vestiaires, loin de là. Entré en jeu à la pause, Rachid Alioui n’a pas tardé à se mettre en évidence, d’une reprise de volée du droit claquée par Ludovic Butelle (48e). L’ancien Nîmois s’est procuré une occasion encore plus significative en fin de partie, mais le portier passé par Lille s’est distingué en réalisant une superbe parade à bout portant (84e). Les hommes d’Habib Beye ont tenu bon et se sont employés à placer des banderilles en contre. Il leur a cependant fallu attendre le temps additionnel pour définitivement se mettre à l’abri. Issouf Macalou a marqué en force sur un coup franc indirect exécuté dans la surface, Rénot ayant pris le ballon à la main sur une passe au pied de Loïc Damour (0-2, 90e+2), puis Kémo Cissé a porté l’estocade du droit (0-3, 90e+4).

Martigues, Concarneau, Dunkerque et, donc, le Red Star : a priori, ils ne sont donc plus que quatre pour deux places dans l’ascenseur.

Versailles (4-3-3) : Rénot – Lefebvre, Gibaud, Jaques, Sylla (Brun, 89e) – Damour, Diarrassouba (Amado, 60e), Lemoine (Alioui, 46e) – Leborgne, Prunier, Sylva. Entraîneur : Cris.

Red Star (3-4-1-2) : Butelle – Meyapya, Homawoo, Kouagba – Doucouré, Dembi, Hachem (Cissé, 72e), El Hriti (Macalou, 77e) – Ifnaoui – Benali, Ikanga (Fall, 86e). Entraîneur : Habib Beye.

