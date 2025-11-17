Kylian Mbappé et Kheira Hamraoui aux prud’hommes face au PSG

Journée chargée pour les avocats du PSG.

Les affaires des deux internationaux français Kylian Mbappé et Kheira Hamraoui sont au programme du conseil des prud’hommes de Paris pour réclamer plusieurs millions d’euros à leur ancien club. Le PSG a dépêché deux avocats différents : Me Louzier pour le cas Hamraoui, et un des conseils personnels de Nasser al-Khelaïfi, Me Semerdjian, dans l’affaire Mbappé.

55 millions d’euros d’impayés

Entre Mbappé et le PSG, c’est une histoire orageuse, jalonnée de conflits judiciaires. En juillet, l’attaquant madrilène a déposé une plainte contre son ancien club pour « harcèlement moral ». Il dénonce les pratiques du champion d’Europe, qui l’avait placé à l’écart dans le loft parisien à l’été 2023, en le privant de la tournée promotionnelle estivale en Asie, alors qu’il refusait de prolonger son contrat.

Ce prud’homme viendra aussi appuyer ses réclamations concernant plusieurs sommes impayées, en l’occurrence ses trois derniers mois de salaire et des primes, pour une somme totale de 55 millions d’euros, ainsi qu’une « demande de requalification de CDD en CDI ». « Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur », avait récemment plaidé l’avocate du joueur.

Une affaire longue de quatre ans pour Hamraoui

Kheira Hamraoui est aussi en conflit avec le club parisien pour « harcèlement moral » dans une procédure qui dure depuis 2021. Celle qui joue désormais à Al-Shabab, en Arabie saoudite, avait alors été agressée sur fond de rivalité avec sa coéquipière Aminata Diallo.

Elle reproche à son ancien club de l’avoir maltraitée et mise à l’écart après sa convalescence. « Ma cliente a voulu dénoncer, par cette plainte en harcèlement, les méthodes du PSG qu’elle a subies dès lors que, pour des raisons très éloignées de sa valeur sur le terrain, elle a été écartée de l’équipe », avait expliqué en mai son avocat Me Pascal Garbarini. « Les joueuses de football ne sont pas des objets que l’on prend ou que l’on jette au gré de décisions managériales de pure opportunité ».

Cette audience ne rendra pas de verdict, puisque la décision des juges sera envoyée dans plusieurs mois, mais promet une avancée.

