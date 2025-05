Kheira Hamraoui porte plainte contre le PSG pour « harcèlement moral »

Encore plus long que l’affaire Dreyfus.

Histoire qui dure depuis plus de quatre ans, le conflit entre le PSG et Kheira Hamraoui continue. Passée par la capitale entre 2021 et 2023, celle qui joue désormais à Al-Shabab, en Arabie saoudite, a porté plainte contre le PSG en début de semaine, pour « harcèlement moral », comme l’annonce Le Monde.

Rivales en France comme en Arabie saoudite

Kheira Hamraoui reproche au club une mise à l’écart depuis son retour de l’hôpital, vue comme une manière de la faire quitter Paris. Son avocat, Me Pascal Garbarini, s’est exprimé à ce sujet : « Les joueuses de football ne sont pas des objets que l’on prend ou que l’on jette au gré de décisions managériales de pure opportunité. Il est temps que ces atteintes cessent et soient sanctionnées pénalement. »

Pour rappel, l’internationale française avait été agressée en novembre 2021, lourde conséquence d’une rivalité avec son ancienne coéquipière Aminata Diallo. L’affaire perdure même dans le Golfe, puisque les deux se seraient recroisées lors d’un match en Arabie saoudite, retrouvailles qui auraient pu dégénérer. Le parquet de Versailles a terminé son enquête le 31 janvier dernier, et sept personnes sont mises en examen pour différents chefs d’accusation dont « violences aggravées » et « association de malfaiteurs ».

Les deux sont très loin de revenir un jour à Clairefontaine.

