Tchouaméni ne changera pas pour plaire

Tchouaméni ne changera pas pour plaire

Parle à ma main.

Cadre du Real Madrid et surtout de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni est souvent au cœur de longs débats entre les suiveurs du foot. Parce que ses prestations sont parfois jugées trop neutres ou pas à la hauteur, mais essentiellement parce que son talent fait de lui un joueur attendu à chaque sortie. Dans les colonnes de l’Équipe, celui qui n’a encore que 25 ans, a accepté de revenir sur ces thématiques, tout en se montrant tranchant dans ses positions et bien dans ses baskets.

Plus serein que jamais

« Si tu commences à changer ton jeu par rapport à l’opinion de certaines personnes, tu te perds, avance-t-il, sûr de lui. Au final, ce qui compte, c’est où tu as joué, combien de temps tu y as joué et combien de titres tu as gagné ». Sur ce point là, ça tombe bien, l’ancien bordelais collectionne les trophées. Pour celui qui travaille régulièrement avec un prépa mental, notamment avant chaque match, l’important se situe surtout dans ce qui se passe directement dans le monde pro : « Avoir la reconnaissance du coach est le plus important. Si tu joues, c’est que tu es performant. »

Comblé par l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, le milieu a aussi confié au quotidien avoir appris à vite oublier les éléments négatifs. « Au début de ma carrière, je sais que si je ne commençais pas trop bien le match, c’était compliqué de switcher. Aujourd’hui, j’ai compris qu’il y a différentes parties dans un match et que l’action passée ne doit pas définir ton match ». Un mental bien en place qui lui permet désormais de ne pas ressasser son pénalty raté en finale de Coupe du monde, ou de ne pas faire attention lorsque ses propres supporters le sifflent après un match raté face au Barça. Un patron quoi.

S’il a manqué le dernier rassemblement des Bleus pour une fatigue musculaire, on sait au moins que son mental lui, est plus solide que jamais.

