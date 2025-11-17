S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé et le PSG se réclament des montants astronomiques

CDB
Kylian Mbappé et le PSG se réclament des montants astronomiques

Une histoire de gros sous.

Auditionnés aux prud’hommes ce lundi dans le cadre de leur litige, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont dévoilé leurs demandes. Selon RMC Sport, l’attaquant français du Real Madrid réclame la coquette somme de 240 millions d’euros de dommages et intérêts.

L’avocate du joueur, Me Cassereau, a dévoilé les détails de cette demande faramineuse, avec notamment 25 millions d’euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 44 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, 37 millions d’euros de demande au titre de travail dissimulé, 37 millions d’euros de dommages et intérêts sur le harcèlement moral, 18 millions d’euros liés aux manquements de sécurité, etc.

Le PSG a prévu la riposte

De l’autre côté, les avocats du PSG demandent une somme presque aussi importante au joueur, à hauteur de 180 millions d’euros. La raison : son prétendu mensonge, alors qu’il avait promis de ne pas partir libre de tout contrat. Le club parisien a d’ailleurs dévoilé une offre de près de 300 millions d’euros venue d’Arabie saoudite à l’été 2023, refusée par le joueur avant de partir libre une saison plus tard.

À Paris, on dénonce un « récit fantasque » du clan Mbappé. Ce dernier avait d’ailleurs vu la justice annuler la saisie conservatoire de la somme demandée sur les comptes du PSG, le 26 mai dernier.

Prêts pour l’épisode suivant ?

Kylian Mbappé et Kheira Hamraoui aux prud’hommes face au PSG

CDB

France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

