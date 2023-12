L’Arabie saoudite revient à la charge pour Kylian Mbappé

La persévérance, c’est important dans la vie.

Après avoir déjà tenté sa chance l’été dernier, le championnat saoudien ne désespère pas de faire venir Kylian Mbappé dans les années à venir. C’est en tout cas le discours tenu par Michael Emenalo, directeur de la Saudi Pro League. « Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Notre position est très claire : tous les joueurs de ce niveau savent où nous en sommes, a assuré l’ancien directeur sportif de Monaco dans les colonnes de Marca. S’il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, maintenant ou dans le futur, nous ne pouvons pas refuser cette possibilité. C’est un joueur que j’adore. »

L’été dernier déjà, le contact avait été établi, et pas seulement en raison de la mise à l’écart du n°7 du PSG à un an de la fin de son contrat. « Je ne peux pas dire à quel point la conversation a été approfondie, assure encore Emenalo. Mais il y avait un intérêt à ce que, si le footballeur était prêt à venir, il y ait un club prêt à l’accueillir et à lui faire une place dans son effectif. »

Et si on finissait par l’avoir notre duo avec Benzema ? Ou plutôt un retour aux côtés de Neymar ?