Antonio Conte avait vraiment besoin de couper avec Naples

Après quelques jours de fugue du côté de Turin pour souffler loin du tumulte napolitain, Antonio Conte était attendu ce lundi au centre d’entraînement de Naples, à Castel Volturno, pour remettre la main sur son groupe. Une reprise scrutée de près, d’autant que le coach italien avait laissé derrière lui un Napoli passablement agacé par son départ soudain.

Silence radio

Car Conte n’était pas totalement en vacances. Selon Il Mattino, l’ancien sélectionneur de la Nazionale a purement et simplement coupé les ponts pendant son séjour : aucune réponse aux dirigeants, silence radio pour le staff, et même ses plus proches fidèles ont vu leurs appels rester sans suite. Une vraie disparition façon primula rossa, comme s’il avait eu besoin d’effacer le monde du football de son champ de vision.

Il Mattino : Tout le monde a essayé de contacter Antonio #Conte ces derniers jours, mais le technicien n’a répondu à personne. Il avait besoin de disparaître et se volatiliser. Il n’a même pas répondu à ses “fidèles” qui ont cherché à le joindre ✖️ pic.twitter.com/xIc3eKoN2z — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) November 17, 2025

Reste à voir comment le vestiaire accueillera ce retour. Conte devrait prendre la parole vendredi, à la veille du match contre l’Atalanta, pour s’expliquer publiquement.

On appelle ça un burn-out.

