Le Cameroun pourrait être privé d’un joueur majeur à la CAN

La mauvaise nouvelle de la journée est tombée pour les Camerounais.

Ce jeudi soir, le Cameroun défiera la République démocratique du Congo au Maroc pour la deuxième demi-finale des barrages de la zone Afrique de la prochaine Coupe du monde. Une rencontre qui se jouera sans André-Frank Zambo Anguissa, victime d’une lésion grave au biceps fémoral de la cuisse gauche et qui aurait déjà commencé son processus de rééducation, selon le communiqué du club de Naples publié ce jeudi.

Bollettino medico | Le condizioni di Anguissa

La nouvelle tombe mal autant pour Naples, qui traverse une période compliquée, que pour la sélection camerounaise, qui espère toujours participer au Mondial et se prépare pour la CAN à venir.

Trois à quatre mois d’absence ?

Taulier du milieu de terrain d’Antonio Conte qui l’a titularisé à 14 reprises lors des 15 matchs joués cette saison, Zambo Anguissa s’est fait son nid. En attestent ses 4 pions inscrits cette saison, faisant de lui le meilleur buteur des Napolitains à égalité avec Kevin De Bruyne, Rasmus Højlund et Scott McTominay.

Seulement, sa blessure à la cuisse pourrait le tenir éloigné des terrains pour une durée de trois à quatre mois, selon la Gazzetta dello Sport. Une période d’indisponibilité qui balayerait définitivement ses chances de participer à sa quatrième Coupe d’Afrique des nations, qui se déroulera du 21 décembre prochain au 18 janvier 2026.

Voilà une bonne raison pour Samuel Eto’o de piquer une colère.

