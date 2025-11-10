S’abonner au mag
  • Serie A
  • J11
  • Bologne-Naples (2-0)

Antonio Conte allume ses joueurs après la défaite de Naples

KM
Antonio Conte allume ses joueurs après la défaite de Naples

En Serie A, entre la première et la quatrième place, il n’y a qu’un match.

Ce dimanche, Naples s’est incliné pour la troisième fois de la saison en championnat sur la pelouse de Bologne (2-0), perdant ainsi sa place de leader pour laisser les deux clubs de Milan et la Roma passer devant au classement.

Conte peut compter sur sa direction

Ce résultat a eu du mal à passer pour l’entraîneur de Naples Antonio Conte, qui n’a pas manqué de rappeler sévèrement ses joueurs à l’ordre : «  Je ne veux pas avancer avec les morts. Je suis inquiet, une équipe considérée comme favorite qui a déjà perdu cinq fois, c’est qu’il y a un problème, a pesté l’Italien après la rencontre. Dans le football, bien préparer ses matchs ne suffit pas : il faut du cœur et de la passion. » Ce qui manque visiblement à son équipe.

Selon la Gazzetta dello Sport, le coach italien devait s’entretenir ce lundi avec le directeur sportif du club Giovanni Manna et son propriétaire Aurelio De Laurentiis afin de trouver la meilleure façon de « piquer leurs joueurs ».

La fête des morts est passée, désolé Antonio.

Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!