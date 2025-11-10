Antonio Conte allume ses joueurs après la défaite de Naples

En Serie A, entre la première et la quatrième place, il n’y a qu’un match.

Ce dimanche, Naples s’est incliné pour la troisième fois de la saison en championnat sur la pelouse de Bologne (2-0), perdant ainsi sa place de leader pour laisser les deux clubs de Milan et la Roma passer devant au classement.

Conte peut compter sur sa direction

Ce résultat a eu du mal à passer pour l’entraîneur de Naples Antonio Conte, qui n’a pas manqué de rappeler sévèrement ses joueurs à l’ordre : « Je ne veux pas avancer avec les morts. Je suis inquiet, une équipe considérée comme favorite qui a déjà perdu cinq fois, c’est qu’il y a un problème, a pesté l’Italien après la rencontre. Dans le football, bien préparer ses matchs ne suffit pas : il faut du cœur et de la passion. » Ce qui manque visiblement à son équipe.

Selon la Gazzetta dello Sport, le coach italien devait s’entretenir ce lundi avec le directeur sportif du club Giovanni Manna et son propriétaire Aurelio De Laurentiis afin de trouver la meilleure façon de « piquer leurs joueurs ».

La fête des morts est passée, désolé Antonio.

