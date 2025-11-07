S’abonner au mag
  • Italie
  • Naples

Le président de Naples flingue le stade Maradona

SF
Le président de Naples flingue le stade Maradona

Encore une grève des éboueurs à Naples ?

Aurelio De Laurentiis n’a pas mâché ses mots ce vendredi à Milan, lors d’un événement organisé par l’université Bocconi. Selon Reuters, le président du Napoli a qualifié le stade Diego-Armando-Maradona de « dépotoir », pour justifier l’écart abyssal entre les revenus de son club et ceux des géants milanais. « Nous ne pouvons obtenir que 3 millions d’euros de recettes dans ce dépotoir de Maradona. Une sacrée différence avec les 14 millions de l’Inter ou de l’AC Milan en Ligue des champions », a lâché le président italien.

Il faut vider la benne

Malgré le deuxième titre de Serie A en trois ans, le Napoli peine à suivre le rythme des clubs italiens dotés d’enceintes modernes, alors que l’Italie se prépare à coorganiser l’Euro 2032 avec la Turquie. De Laurentiis rêve d’un stade flambant neuf de 70 000 places, avec 120 loges et 8 000 places de parking, loin de l’actuel Maradona cerclé d’une piste d’athlétisme.  La rénovation, selon lui, prendrait six ans et limiterait encore les recettes. « Nous avons besoin de 30 hectares pour construire un beau stade », insiste le président napolitain, qui veut transformer l’expérience des supporters et booster les finances du club.

S’il est aussi dur en affaire avec les entrepreneurs qu’avec les clubs acheteurs, ça va prendre des plombes.

Arsenal impressionne encore à Prague, Naples et Francfort se regardent

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 3j
134
34

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!