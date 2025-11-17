Guirassy oublié pour le Ballon d’or africain, son clan est furieux

Il y avait des gros clients en face.

Ce dimanche, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les trois finalistes pour le Ballon d’or africain 2025. Achraf Hakimi (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) et Victor Osimhen (Galatasaray) sont ainsi nommés pour remporter ce titre de meilleur joueur africain de l’année.

Et une absence étonne : celle de Sehrou Guirassy. Le buteur du Borussia Dortmund n’a pas été récompensé de sa très belle saison en club, malgré une 21e place au Ballon d’or 2025.

Guirassy, la machine à buts

Sur Instagram, le frère et agent du joueur Karamba Guirassy s’est lâché, lâchant le fameux « fucking disgrace » (on vous laisse traduire) au vu de l’absence de son protégé. « Meilleur buteur de la Ligue des champions (13), meilleur buteur de la Coupe du monde des clubs (4), meilleur buteur africain de l’année 2025 (33) […], nommé pour le prix du meilleur attaquant de la FIFA et deuxième meilleur buteur de Bundesliga (21) », a-t-il pesté dans sa story.

De toute façon, on sait qui va le gagner, n’est-ce pas ?

