Ce qu’on veut voir dans le football en 2026 

Non, 2025 n'a pas été que synonyme de sorties de Cristiano Ronaldo ou de Mondial des clubs. L'année a aussi confirmé les talents de Lamine Yamal et Rayan Cherki et qualifié Haïti et l'Ouzbékistan pour le Mondial, entre autres. On a besoin de tout ça pour apprécier le football, alors voici ce qu'on veut (re)voir en 2026 pour l'aimer encore et encore.

→ France-Argentine en finale de la Coupe du monde

Comme on aime bien revoir Le Diner de Cons , réécouter Abba et remanger des pâtes, pourquoi ne pas avoir envie d’un nouveau France-Argentine ? Depuis 2018, la rivalité franco-argentine parsème chaque rencontre sportive. Après le super match de 2018 et la revanche de 2022, elle a presque supplanté la rivalité entre la France et l’Italie, ou entre la France et l’Allemagne dans les années 1980. Puisque la Belgique est (malheureusement) encore trop naze, c’est avec l’Argentine qu’on vit des supers ascenseurs émotionnels, que ça soit au rugby, au cécifoot, et même au handball pendant les JO. Didier Deschamps rêve d’avance d’une belle dernière.

→ des Cherki, des Yamal et des Isco

Le foot est le lieu des passions, blablabla, d’excès, blablabla. Et malheureusement, le foot a trop repris pour lui la pub des chevaux qui courent : « pas de blabla, des résultats. » Rayan Cherki et Lamine Yamal, eux, blablatent. Ils tentent des coups du foulard, des virgules, donnent l’impression de ne pas écouter leur coachs. Grâce à eux, 2026 sera encore synonyme de buts de fous, de contrôles toujours plus surprenants, des actions vues avant les autres, et pas des joueurs virevoltants qui se transforment en rois du pressing (Martin Ødegaard ?). Ce sera l’année des histoires, des actions dont on pourra dire qu’on a vu en direct leurs centres en coup du foulard ou leurs enroulées en lucarne. En attendant des résultats ?

→ Lens champion de France

Rien que le fait d’imaginer tout l’hiver, bien au chaud, que Jonathan Gradit, Florian Sotoca, Malang Sarr et Adrien Thomasson pourraient soulever l’horrible successeur de l’Hexagoal, et les frissons sont là. Cela prouverait qu’un club peut bien bosser sans trop d’argent, que son équipe peut changer sans perdre son identité, qu’il est possible de créer une alchimie avec sa région, son club, et même son maillot fourth. Bref, ce serait une belle histoire, celle d’un foot intense, moderne, dynamique, qui plaît à ses supporters.

→ Arrêter de dire que le foot n’est pas politique

Sexisme, cupidité, égoïsme, l’année 2025 de Donald Trump est une catastrophe. Et 2026 devrait être au mieux inquiétant, au pire dangereux. En s’acoquinant avec Gianni Infantino pendant qu’il pose des troupes au Venezuela, annonce qu’il n’accordera pas de visas aux Sénégalais et offre des prix à CR7, il souhaite faire du Mondial SON Mondial. Et ça fait peur. Reste que tout n’est pas foutu : le ballon rond est un superbe outil de lutte contre le racisme, le fascisme et à peu près toutes les haines. Le Mondial 2026 est l’occasion de montrer tout cela, tout ce que Donald Trump déteste. Et si c’est possible, sans matchs en bois. Promis, Cap-Vert- Arabie Saoudite, Allemagne-Curaçao, Autriche-Jordanie vont régaler.

→ La fin des compétitions et des trophées débiles

L’année 2026 va démarrer avec un Trophée des champions au Koweït. La Supercoupe d’Espagne va avoir lieu à Djeddah, et comme le dit Iñaki Williams : « C’est de la merde. » La Serie A et la Liga, elles, pourraient se jouer aux Amériques ou en Australie. On n’arrête pas le progrès, bien sûr, mais le foot a une dimension conservatrice. Pour respecter le ballon, il faut respecter ses lieux, ses stades et ses rendez vous. Alors mettons au placard ces idées farfelues, supprimons la Coupe du monde des clubs et la Coupe intercontinentale, et remettons la Coupe de France lors de la première semaine de janvier, les longues semaines de préparation avant la Coupe du monde et le Boxing Day. Beau programme, non ?

→ Le congé de naissance (re)décalé en juillet

C’est aussi un beau programme, mais ce n’est pas du foot.

→ La fin du démarchage en ligne

Ce n’est pas non plus du foot (non, n’insistez pas M. Clarke, nous ne sommes pas intéressés).

→ Des surprises, des surprises et des surprises

Le PSG en Ligue 1, le Bayern en Allemagne… où sont passés les surprises ? L’accaparement des richesses par une minorité de clubs a fini par créer ce qu’on redoutait : une concentration des richesses, et donc des vainqueurs. Cette année 2026 ne devrait pas déroger à la règle : entre Paris, Barcelone, le Real Madrid, le Bayern, Manchester City, Arsenal et l’Inter, on connaît déjà la plupart des quarts de finalistes de la Ligue des champions. Des surprises comme l’Ajax ou Villarreal, font du bien, et rappellent que le foot est aussi sympa parce qu’il est incertain. Pour s’en sortir, des solutions existent : la fin de la multipropriété, la redistribution des richesses, ou la modification des compétitions. Mais la Ligue des champions n’est ni le championnat belge ni le championnat argentin, malheureusement.

Mais aussi... une victoire de Haïti au Mondial, une victoire de Curaçao au Mondial, du foot en clair, des articles toujours aussi cool sur So Foot, une montée des Girondins en National 1 (!), sans Gérard Lopez, une montée de Nîmes en National, une montée d’Ajaccio en Régional 1, un retour d’Antoine Griezmann au Mondial, la fin des maillots third et fourth, etc.

