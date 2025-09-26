Le prochain PSG-OM se jouera... au Koweït

L’OM et le PSG se retrouvent dans le Golfe.

Le 8 janvier prochain se déroulera le Trophée des champions, qui oppose le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Depuis 2009, et à l’exception des éditions 2020 et 2023, cette affiche se déroule souvent à l’étranger. Après le Canada, la Tunisie, la Chine, le Maroc, le Gabon, l’Autriche, Israël, les États-Unis ou encore le Qatar, une nouvelle destination est cette fois proposée. Le Conseil d’administration de la LFP a choisi le Koweït pour accueillir cette rencontre au goût de Classique.

Paris revanchard, Marseille conquérant

Dans un pays ami du Qatar, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite au Vélodrome (0-1) et de conserver leur titre, glané l’année dernière face à l’AS Monaco. Côté olympien, c’est la volonté de mettre fin à cette course effrénée vers un trophée, dont ils sont orphelins depuis 14 ans (un Trophée des champions justement, glané le 27 juillet 2011 face au LOSC d’Eden Hazard).

🚨 LE KOWEÏT ACCUEILLERA LE TROPHÉE DES CHAMPIONS La 31e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït. Communiqué 👉 https://t.co/kDBMaobtV3 pic.twitter.com/kVIbP6SxQF — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 26, 2025

Le Sultanat d’Oman et la Côte d’Ivoire s’étaient également portés candidats pour accueillir cet évènement.

En tout cas, les trois fans koweïtiens de Ligue 1 seront ravis de ce choix.

Audience record pour Ligue 1 +