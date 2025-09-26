S’abonner au mag
Le prochain PSG-OM se jouera... au Koweït

Le prochain PSG-OM se jouera... au Koweït

L’OM et le PSG se retrouvent dans le Golfe.

Le 8 janvier prochain se déroulera le Trophée des champions, qui oppose le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Depuis 2009, et à l’exception des éditions 2020 et 2023, cette affiche se déroule souvent à l’étranger. Après le Canada, la Tunisie, la Chine, le Maroc, le Gabon, l’Autriche, Israël, les États-Unis ou encore le Qatar, une nouvelle destination est cette fois proposée. Le Conseil d’administration de la LFP a choisi le Koweït pour accueillir cette rencontre au goût de Classique.

Paris revanchard, Marseille conquérant

Dans un pays ami du Qatar, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite au Vélodrome (0-1) et de conserver leur titre, glané l’année dernière face à l’AS Monaco. Côté olympien, c’est la volonté de mettre fin à cette course effrénée vers un trophée, dont ils sont orphelins depuis 14 ans (un Trophée des champions justement, glané le 27 juillet 2011 face au LOSC d’Eden Hazard).

Le Sultanat d’Oman et la Côte d’Ivoire s’étaient également portés candidats pour accueillir cet évènement.

En tout cas, les trois fans koweïtiens de Ligue 1 seront ravis de ce choix.

Audience record pour Ligue 1 +

