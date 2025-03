La dernière idée de génie nous vient de Serie A

Après tout, il y a bien un Rome en Géorgie, un Naples en Floride et un Turin dans l’État de New York.

Délocaliser une compétition hors de ses terres, une pratique qui devient monnaie courante. Si la Ligue 1 y a déjà songé, la Serie A se met elle aussi à rêver d’Amérique pour y étendre son influence. C’est ce qu’a déclaré le directeur commercial et marketing de la Serie A, Michele Ciccarese, dans le Guardian : « Qui sait, peut-être que dans une échéance d’un à deux ans, on pourra potentiellement voir la ligue jouer aux États-Unis si les autorisations sont accordées. »

L’objectif affiché est que la Serie A devienne la première ligue étrangère à jouer un match dans le pays du soccer.Un défi de taille dans un marché qui est dominé par le championnat anglais. « La Premier League a fait un travail extraordinaire, surtout lorsque nous étions au sommet », rappelle Michele Ciccarese, évoquant la fin des années 1990 et le début des années 2000. C’est dans cette période que les Anglais ont signé leurs premiers accords importants en matière de diffusion TV aux USA.

Pas si facile à mettre en place

« Nous aimerions le faire, comme l’a dit le président (de la ligue, Ezio Simonelli, NDLR), nous travaillons pour y parvenir, mais il y a des obstacles à surmonter », continue le VRP. Parmi les contraintes, les matchs européens en milieu de semaine qui compliquerait le déplacement. Sans oublier les supporters italiens (ah oui, c’est vrai, ils sont là encore ceux-là). « Vous ne pouvez pas jouer un derby de Milan en Amérique, car les fans italiens seraient très contrariés. Ce match a une grande signification en Italie. Donc nous devons jouer d’une manière qui respecte notre public », admet lucidement le directeur commercial.

Cette envie de se frotter à la Premier League passe aussi par le petit écran. Depuis la saison 2021-2022, la Serie A est diffusée sur les chaînes américaines CBN et Paramount +. Ce contrat a été prolongé l’été dernier pour deux ans supplémentaire.

