- Afrique
Les finalistes du Ballon d'or africain sont connus
Aucun suspense.
Qui succèdera à Ademola Lookman et sera élu joueur africain de l’année ? Une chose est sûre, ça ne sera pas Serhou Guirassy qui n’a pas été retenu parmi les trois finalistes malgré sa saison dernière à 44 buts inscrits dont 13 en Ligue des champions (co-meilleur buteur). Le trophée se jouera donc entre Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen, les trois finalistes désignés par la CAF.
𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗠𝗲𝗻) - 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀#CAFAwards2025 pic.twitter.com/C22pZJc3G7— CAF_Online (@CAF_Online) November 16, 2025
Hakimi s’avance en favori
Sauf cataclysme, Achraf Hakimi devrait soulever le trophée ce mercredi après une saison totalement folle d’un point de vue individuel et collectif. Second en 2023 et 2024, le latéral droit marocain pourrait donc décrocher ce prix qui échappe au Maroc depuis 1998 et le sacre de Mustapha Hadji. À moins que les votants suivent ceux du Ballon d’or qui a vu Mohamed Salah (4e) finir devant Achraf Hakimi (6e).
SO