Les finalistes du Ballon d'or africain sont connus

Aucun suspense.

Qui succèdera à Ademola Lookman et sera élu joueur africain de l’année ? Une chose est sûre, ça ne sera pas Serhou Guirassy qui n’a pas été retenu parmi les trois finalistes malgré sa saison dernière à 44 buts inscrits dont 13 en Ligue des champions (co-meilleur buteur). Le trophée se jouera donc entre Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen, les trois finalistes désignés par la CAF.

Hakimi s’avance en favori

Sauf cataclysme, Achraf Hakimi devrait soulever le trophée ce mercredi après une saison totalement folle d’un point de vue individuel et collectif. Second en 2023 et 2024, le latéral droit marocain pourrait donc décrocher ce prix qui échappe au Maroc depuis 1998 et le sacre de Mustapha Hadji. À moins que les votants suivent ceux du Ballon d’or qui a vu Mohamed Salah (4e) finir devant Achraf Hakimi (6e).

Décidément, il faut être blessé au moment de la cérémonie pour remporter un prix individuel.

