Défaite embarrassante pour le Burundi, vaincu en amical par son équipe B

Ils ont du mal à joindre les deux bouts.

Opposé à la Zambie mardi en match amical, le Burundi a tenu à préparer cette rencontre en organisant un match face à une équipe B, composée de joueurs évoluant dans le championnat burundais. Et ça s’est mal terminé.

Ils passeront l’hiver chez eux, et l’été aussi

Menés 3-0 à la demi-heure de jeu avec notamment un doublé de Mossi Nduwumwe (Flambeau du Centre), les joueurs de Sangwa Mayani Patrick ont su trouver les ressources pour revenir au score, avant de concéder un quatrième but en fin de rencontre, sur un penalty de Djuma Nzeyimana (89e).

Arrivé troisième de son groupe de qualifications à la CAN 2025, le Burundi n’est donc pas qualifié pour la compétition au Maroc cet hiver. Les coéquipiers de Christophe Nduwarugira ont également conclu de façon piteuse leur phase de qualifications à la Coupe du monde 2026. Avec 7 points, ils finissent cinquièmes de leur groupe, avec deux victoires et un match nul. Leurs deux succès ont été glanés contre les Seychelles, dernier avec 0 points en dix rencontres.

Quand ça veut pas, ça veut pas

