Quels adversaires potentiels pour l'Italie en barrage ?

CDB
Here we go again.

Après 2018 et 2022, l’Italie va une nouvelle fois devoir passer par les barrages pour tenter d’accéder au tour principal de la Coupe du monde 2026. Après une nouvelle défaite face à la Norvège ce dimanche (1-4), la Nazionale termine deuxième de son groupe avec 18 points, et devra donc jouer encore deux matchs pour aller au Mondial.

Tête de série en raison de sa position au classement FIFA (9e), l’Italie connait déjà ses potentiels adversaires pour la demi-finale de ce barrage. Les coéquipiers de Donnarumma affronteront à domicile une des équipes suivantes : la Roumanie, la Suède, l’Irlande du Nord, ou le perdant du match pays de Galles-Macédoine du Nord (la Belgique a besoin d’un point contre le Liechtenstein pour se qualifier directement).

Deux bêtes noires à éviter

En cas de succès, les Italiens devraient éviter la Turquie dans leur finale, également tête de série potentielle. Mais il faut déjà y accéder. Et pour ça, le peuple italien prie sûrement pour éviter la Suède et la Macédoine du Nord. En 2017, les Blågult les avaient en effet déjà éliminé, en finale des barrages à la Coupe du monde 2018 (0-1, 0-0) alors qu’en 2022, ce sont les Crveni Lavovi qui ont privé les Italiens de Qatar.

Pour rappel, la sélection italienne n’a plus disputé de match de Coupe du monde depuis 2014, et son dernier match dans une phase à élimination directe de cette compétition remonte à … 2006, le soir du coup de boule de Zizou.

Ils évitent l’ogre Saint Marin, c’est déjà pas mal.

Erling Haaland accuse Gianluca Mancini de lui avoir touché les fesses

CDB

Les notes des Bleus
