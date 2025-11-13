Antonio Conte part en vacances parce qu’il en a envie

Congé mal payé.

Antonio Conte a quitté Naples mardi pour rentrer à Turin, histoire de souffler trois jours en famille. Un break validé depuis longtemps, mais forcément mal vu après la défaite contre Bologne (0-2) et son coup de chaud dans le vestiaire, où certaines portes ont visiblement plus vibré que les supporters. Les rumeurs de démission et l’emballement général ont depuis poussé le président Aurelio De Laurentiis à sortir du silence pour répéter que, non, Conte ne lâche rien, pas même un cheveu.

Le revers de la médaille

En son absence, c’est Cristian Stellini, fidèle lieutenant, qui mène les séances à Castel Volturno, pendant que le Mister tente de retrouver son calme loin du Vésuve. Il en aura besoin : à son retour, prévu le 17 novembre, Conte devra recoller les morceaux d’un début de saison trop tiède pour un champion d’Italie en reconquête. Naples pointe à une quatrième place qui fait grincer des dents.

Et le calendrier ne promet aucune largesse : Atalanta, Roma, Juventus, une double embuscade européenne contre Qarabağ et Benfica, et même Cagliari en Coupe d’Italie pour pimenter le tout. Soutenu par sa direction, le sosie de Jean-Luc Vasseur doit vite trouver les clés pour éviter une éruption qui laissera tout le monde figé.

Rallumer le feu, mais cette fois sur le terrain, pas dans le vestiaire.

Antonio Conte allume ses joueurs après la défaite de Naples