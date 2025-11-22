S’abonner au mag
Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta

Naples 3-1 Atalanta

Buts : Neres (17e, 38e), Lang (45e) pour le Napoli // Scamacca (52e) pour la Dea

Il faudra rester solide devant le derby della Madonnina.

C’est toujours aussi chaud en tête du classement de la Serie A. En attendant le duel milanais ce dimanche soir et le déplacement de la Roma sur la pelouse de la Cremonese, Naples a réalisé un gros coup face à l’Atalanta. Auteurs d’une première mi-temps quasi parfaite, les hommes d’Antonio Conte s’imposent solidement (3-1) et reprennent provisoirement la tête du championnat.

Menée 3-0 à la pause, la Dea est déjà KO au moment de rentrer au vestiaire. La faute à un doublé du gauche signé David Neres (qui inscrit là ses deux premières réalisations de la saison en championnat), aggravé par une tête de Noa Lang, lequel ouvre, lui, son compteur de but dans l’exercice 2025-2026. Dominateur, le Napoli se contente de contrôler le match dans le second acte et ne se fait piéger qu’une seule fois par une superbe reprise de volée signée Gianluca Scamacca. Derrière, Vanja Milinković-Savić se montre vigilant pour défendre ses bois, et l’Atalanta finit la rencontre comme elle l’a commencée : beaucoup trop imprécise (seulement 3 tirs cadrés sur 14).

L’addition est salée : treizième du classement, la Dea repart de Campanie en enchaînant un huitième match sans gagner. Qu’elle semble loin, l’ère Gasperini…

