L’Union saint-gilloise boycotte le Black Friday

Appartenir à un milliardaire et avoir des valeurs

La Royale Union saint-gilloise a décidé de tacler la fièvre consumériste avant qu’elle ne prenne le couloir. Pas de Black Friday cette année. Pas de promo à faire trembler les étagères, pas de supporters courant derrière un maillot soldé.

L’Union a choisi le pressing haut sur la surconsommation : « Cette année, la Royale Union saint-gilloise renforce son engagement pour une consommation plus responsable. Dans le cadre de notre démarche durable, nous avons décidé de ne pas participer au Black Friday afin de limiter la surconsommation et de rester fidèles à nos valeurs. »

Au diapason du collectif

Dans la continuité depuis toujours, le club de Saint-Gilles avait déjà entamé les idées vertes il y a deux ans : « Depuis 2023, nous choisissons d’utiliser l’un de nos trois maillots pendant deux saisons consécutives chaque année. »

No Black Friday at Union Instead, we will support 'Les Petits Riens' by donating a share of our merchandising sales from the week of 24 November. Fans can also donate clothing before the match against Cercle Brugge (22/11) and at our Club House throughout the week of 24… pic.twitter.com/FqzJZuEtHP — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 16, 2025

Du 24 au 28 novembre, 10 % des ventes de merchandising iront aux Petits Riens, une association belge qui vient en aide aux personnes les plus défavorisées. Et les fans ne seront pas que spectateurs : ils pourront aussi donner une seconde vie à leurs vêtements. Avant le match contre le Cercle Bruges le 22 novembre, comme toute la semaine suivante, des points de collecte seront installés au Club-House et sur la Chaussée de Bruxelles.

Après avoir sorti Amoura, l’Union fait encore un grand geste pour le monde du foot.

