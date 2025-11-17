S’abonner au mag
Gattuso présente ses excuses après la nouvelle déroute italienne

Profil bas.

Gennaro Gattuso en a gros sur la patate. Le sélectionneur italien a présenté ses excuses aux supporters après la nouvelle déroute de la Nazionale face à la Norvège (1-4). Ce revers est lourd de conséquences, puisque l’Italie devra passer par les barrages en mars pour espérer se qualifier à la Coupe du monde 2026.

Déjà absente des deux derniers Mondiaux

À la suite de cette nouvelle débâcle, Gattuso a pointé en conférence de presse les lacunes de sa formation : « Quand on commence à avoir peur et à ralentir le rythme, des situations comme celle-ci se produisent, a assuré l’ancien milieu de l’AC Milan. Nous assumons nos responsabilités. En mars, il nous faut 90 à 95 minutes comme celles de la première mi-temps. […] Nous trouverons une solution car nous voulons jouer les demi-finales, puis la finale, et nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous nous excusons car perdre 4-1 à San Siro n’est jamais agréable. Nous espérons pouvoir améliorer les aspects qui nous ont posé problème. » Pour rappel, la Nazionale, championne d’Europe en 2020, a manqué les deux dernières Coupes du monde.

La peur du vide.

