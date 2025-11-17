Une loi Edoardo Bove en Italie ?

L’Italie tire les bonnes leçons.

Près d’un an après un malaise cardiaque en plein match alors qu’il portait encore les couleurs de la Fiorentina, Edoardo Bove n’a toujours pas retrouvé les terrains. Aujourd’hui à la Roma, l’Italien a pu retrouver le sourire le temps d’une journée, alors qu’une loi à son nom a été présentée ce 17 novembre au Sénat italien. La « loi Bove sur les premiers secours » a pour but de former les citoyens aux gestes de premier secours en cas de problème cardiaque. Alors que son cas avait soulevé de nombreuses interrogations, voilà que le gouvernement italien a décidé de prendre les choses en main, en formant massivement sur les premiers secours.

Une loi pour tous

Devant le Sénat, Bove a ainsi souhaité se faire la voix de ceux concernés avant lui, victimes ou sauveteurs : « Cette loi est pour la Fondation Castelli, pour Matteo, pour Stefano Carone, pour Filippo Alessandrini, pour Davide Astori, et la liste est longue ». « Je suis honoré que mon nom figure sur cette loi, mais aussi très ému et gêné. Cette loi est pour eux tous, a-t-il complété. Il est temps que nous nous mobilisions tous et que nous exprimions notre volonté d’agir face à ce problème », a souligné celui qui veut que son cas serve essentiellement dans le civil, où les médecins sont moins nombreux : « Notre objectif est de promouvoir l’information sur les premiers secours. Le terrain d’action, ce sont les écoles et les centres sportifs. Il est temps de nous mobiliser. »

🥹#Bove si emoziona mentre racconta i motivi per cui questa legge sul primo soccorso è così importante. E sorride con la famiglia: “Ci scherziamo sempre perché un anno che piango, quindi basta. Davvero, per me è un orgoglio!”♥️@calciomercatoit pic.twitter.com/Le4NoFdsnS — Francesco Iucca (@francescoiucca) November 17, 2025

Terminant sur une note d’émotion, Bove n’a pas caché sa fierté de voir son cas permettre enfin une avancée dans le domaine. D’un point de vue sportif, s’il a confié s’entraîner et qu’il voyait sa condition s’améliorer, le joueur, qui s’est fait poser un défibrillateur l’an dernier, n’a pas pu donner plus de détails quant à son retour : « L’objectif est de rejouer, je pense que cela peut arriver bientôt même si je ne sais pas où ni quand. »

Un peu de Bove au coeur.

