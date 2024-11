Trois nouvelles têtes débarquent avec la sélection espagnole

AT le Vendredi 08 Novembre à 12:33 Article modifié le Vendredi 08 Novembre à 12:35

Deux nouveautés et une surprise !

Ce vendredi, Luis de la Fuente a dévoilé la liste des joueurs convoqués en sélection pour les prochains rendez-vous en Ligue des nations. Fidèle à sa philosophie, le sélectionneur de la Roja a encore fait appel à la jeune garde, en convoquant trois nouvelles têtes : le milieu Marc Casadó (FC Barcelone, 21 ans), le goleador Samu Omorodion (FC Porto, 20 ans) et la surprise Aitor Paredes (Athletic Club, 24 ans).

👥 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Esta es la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Dinamarca y Suiza. La @SEFutbol, ya clasificada para la siguiente ronda, busca redondear la fase de grupos con dos victorias. ℹ️ https://t.co/UKzhZQaLXo #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/CujTIkMc97 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 8, 2024

À noter le retour de Dani Olmo, absent de la dernière liste en raison d’une blessure. Nico Williams, Yeremy Pino et Ayoze Pérez sont également de retour dans le groupe. Chez les absents, quelques cadres et membres importants du vestiaire ont été zappés par De la Fuente. Unai Simón, Gavi ou encore Pau Cubarsí verront les matchs contre le Danemark et la Suisse de leur canapé.

C’est les A ou les Espoirs ?

Le football féminin espagnol récolte 17 000 euros pour les sinistrés de DANA