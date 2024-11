Rachid Mekhloufi, légende des Verts, est décédé

Triste jour.

Rachid Mekhloufi, deuxième meilleur buteur de l’histoire de Saint-Étienne, est décédé ce vendredi. La triste nouvelle a été annoncée sur X par un communiqué du compte officiel de l’ASSE : « Les larmes stéphanoises coulent. Un grand homme, un immense footballeur s’en est allé. Rachid Mekhloufi n’est plus, mais son héritage ne nous quittera jamais. » L’homme de 88 ans, considéré comme l’un des plus grands joueurs stéphanois de l’histoire, a porté le maillot des Verts pendant 10 ans et a claqué 152 réalisations en 339 matchs.

Les larmes stéphanoises coulent. Un grand homme, un immense footballeur s'en est allé. Rachid Mekhloufi n'est plus, mais son héritage ne nous quittera jamais. 🖤 pic.twitter.com/kKmcPcDwec — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 8, 2024

L’ASSE n’est pas la seule à avoir rendu un vibrant hommage à l’attaquant. Sur RMC, Jean-Michel Larqué a déclaré d’une voix tremblante : « Malheureusement je viens d’apprendre le décès de mon maître, celui qui a été mon exemple en tant que professionnel. Je voulais qu’on lui dédie cette émission parce que c’était un immense joueur, mon modèle. » Membre du FLN pendant la guerre d’Algérie, Mekhloufi, avait été un grand artisan du premier titre de champion de France de Saint-Étienne avec 25 pions au compteur lors de la saison 1956-1957. Il était ensuite devenu entraîneur-joueur au SEC Bastia, avant de notamment prendre les rênes de l’équipe d’Algérie.

Raison de plus pour gagner le derby.

