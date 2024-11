Roberto De Zerbi : « Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir »

Les termes.

Après la débâcle de l’Olympique de Marseille face à Auxerre ce vendredi soir au Vélodrome (1-3), Roberto De Zerbi, l’entraîneur phocéen, a eu des mots forts en conférence de presse : « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair (l’OM n’a remporté qu’un seul de ses cinq matchs au Vélodrome cette saison, NDLR). Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. On ne doit pas se poser de question, il faut arriver sur le terrain comme des kamikazes. Je deviens fou à ne pas pouvoir comprendre pourquoi on réussit à l’extérieur et pas ici. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. »

Sous tension, le technicien italien ne s’est pas caché après ce revers douloureux : « Ne me parlez pas de la deuxième place, ni de la troisième ou quatrième. Je viens ici pour donner quelque chose, pour transmettre, je vis pour quelque chose qui transcende le football. Quand je dis que le responsable c’est moi, c’est parce que je me sens vraiment responsable. Je n’ai aucune intention de me décharger sur les autres.»

Au moins, c’est clair.

Une journaliste de DAZN touchée par un projectile lors d'OM-Auxerre