Deux ans sans derby, mais qu’a bien t-il pu se passer entre-temps ?

Plus de deux ans se sont écoulés depuis le dernier derby entre Lyon et Saint-Étienne. Plus de deux ans c’est long, et à quelques heures des retrouvailles, petit récapitulatif de ce qu’il s’est passé sur la planète football pendant ce temps. Pour votre pote parti faire le tour du monde ou pour celui plongé dans le coma depuis janvier 2022.

→ Le football il a changé ©

Eh oui ! Depuis cette petite phrase prononcée par Kylian Mbappé en conférence de presse, pas mal de choses ont bougé dans le monde du ballon rond. Déjà, la France n’est plus championne du monde et a perdu Hugo Lloris, Olivier Giroud, Raphaël Varane et Antoine Griezmann (ça en fait du monde). Ensuite, le Bayern a lâché la Bundesliga, Leverkusen a connu sa première fois, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont quitté l’Europe, tandis que le monde n’a plus d’yeux que pour les cyborgs Erling Haaland et Viktor Gyökeres. Bon promis, certaines choses n’ont pas bougé. La PL appartient toujours à Manchester City et Guardiola, tandis que la Ligue des champions est devenue la propriété du Real Madrid.

→ Le Chaudron a vu passer le meilleur joueur du monde (du 13 janvier au 2 juin 2024)

22 matchs, 10 buts, 3 passes. Voilà pour les chiffres bruts. Mais pour votre pote qui sort du coma, il sera bien difficile de comprendre l’atmosphère exceptionnelle qui a entouré les Verts et Saint-Étienne lors du règne d’Irvin Cardona 1er du nom. En six mois dans le Forez, l’attaquant a émerveillé la Ligue 2 et offert des moments fous, comme avec son but incroyable contre Bordeaux. Pendant une demi-saison, Cardona ne touchait plus terre et Sainté non plus ! Franchement, on l’aurait très bien vu montrer son maillot aux Bad Gones, façon Nabil Fekir.

→ Les stars de l’Euro débarquent dans le derby !

Dani Olmo ? Nico Williams ? Ollie Watkins ? Lamine Yamal ? Non, on vous parle des vraies stars de l’été : Zuriko Davitashvili et Georges Mikautadze. Électron libre et meilleur buteur de la Géorgie lors de la grande messe du football européen, les deux recrues estivales n’ont pu résister au charme de disputer le derby, et c’est tout le continent qui enviait alors l’OL et l’ASSE lors de leur signature. En vrai, le club de Davitashvili a tout perdu, et celui de Mikautadze a été relégué par… Sainté justement. Mais ça, pas besoin de le dire à votre poto.

→ Lyon a failli rejoindre les Verts

Le derby dans le Rhône, c’est une institution. Alors quand Saint-Étienne est descendu, les supporters ont dû faire le deuil de leur double confrontation annuelle, sans la moindre idée d’une date de retour. Alors l’an dernier, pour faire plaisir à leurs supporters, les Lyonnais ont tout fait pour retrouver leurs meilleurs ennemis, au point de truster les bas-fonds du classement et de sérieusement envisager de jouer le maintien toute la saison. Finalement, tout est rentré dans l’ordre et Lyon est même européen. Mais franchement qu’est-ce qu’on rigolait en voyant Lyon dernier et annoncé en Ligue 2 par toutes les statistiques possibles (on se marre bien).

→ Le stade sera plein

Alors pour celle-ci, agrippez bien le bras de votre pote parce qu’il va halluciner. La fin du monde est passée, le Covid est terminé et les stades peuvent de nouveau se remplir à craquer – sauf à Louis-II. Le derby se disputera donc dans un Groupama Stadium aux gradins bien remplis, alors que celui de janvier 2022 s’était joué avec une jauge de 5000 âmes en tribunes. Sacré changement.

→ L’Amérique du Nord est tombée amoureuse de la région

Attention les yeux, préparez les mouchoirs. Exit Jean-Michel Aulas (oui, oui, ce sera un derby sans responsabilité pour Jean-Mi), exit Roland Romeyer et exit aussi Bernard Caïazzo. Ça en fait du remue-ménage, et ça veut aussi dire que de nouvelles têtes ont débarqué dans les deux clubs, avec un fort accent nord-américain. Car Lyon a été racheté par le goulu John Textor et son groupe américain Eagle Football Holding, tandis que Saint-Étienne est passé sous pavillon canadien, après son rachat par le groupe Kilmer Sports. Avec une diffusion à 20h45, la concurrence sera toutefois rude avec la NFL pour créer un véritable engouement de l’autre côté de l’Atlantique.

→ Les deux équipes ont rempli l’armoire à trophées

Non, en vrai, ça c’est faux, mais bon, il faut bien un petit mensonge dans cette histoire. Même en Ligue 2, Saint-Étienne n’a pas réussi à décrocher le titre, devant passer par les barrages pour monter, alors qu’en face, Lyon n’a atteint qu’une petite finale de Coupe de France, où il a fait bien pâle figure face au PSG. Circulez, y a rien à voir.

→ Les Gones ont perdu des milieux d’exception

Dur d’y croire, mais il y a deux ans et neuf mois, Lucas Paquetá et Bruno Guimarães étaient encore des joueurs de l’Olympique lyonnais et faisaient clairement ses beaux jours. Sauf que depuis, les deux Brésiliens ont cédé aux sirènes de la Premier League, alors qu’Houssem Aouar, autrefois pensionnaire de l’entrejeu à leurs côtés, est parti en Arabie saoudite après un passage raté à la Roma. Bref, il en résulte qu’aujourd’hui, ce sont Nemanja Matić, Jordan Vererout et Corentin Tolisso qui officient à leur place. Si on ne doute pas de leurs qualités ou de l’implication personnelle de Tolisso, on comprendrait que les supporters lyonnais aient un petit pincement au cœur en regardant dans le rétro.

