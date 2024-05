Et Irvin cartonna !

Ce vendredi, le Chaudron de Geoffroy-Guichard, équipé comme pour un soir de Ligue des champions, ne demandait qu’à terroriser l’adversaire de l’ASSE, Rodez, pourtant plein d’espoir après sa saison historique et sa victoire inespérée contre le Paris FC. Le verrou ruthénois a mis une heure interminable à sauter, avant que Saint-Étienne ne creuse l’écart face au RAF (2-0) et se donne le droit de défier le FC Metz, dans un barrage à couteaux tirés pour retrouver (ou quitter) la Ligue 1. La délivrance, après 27 frappes au but et une bonne douzaine de saucisses en tribunes, devait forcément émaner d’Irvin Cardona, providentiel depuis son arrivée au mois de janvier, après une demi-saison quasi blanche à Augsbourg, en Bundesliga.

Looking for Irvin

Sa tête décroisée sur un centre de l’inévitable Dylan Chambost a plongé les virages verts dans l’ivresse. Pour épauler Ibrahim Sissoko sur le front de l’attaque stéphanoise, le club du Forez s’est tout sauf planté en pariant sur le Gardois, ancien du SB29, capable de se démarquer et de planter à partir d’une demi-situation comme de traîner au bon endroit, et de se faire oublier par la défense pour conclure de près. Il faut dire que sur les mois de février, mars et avril, le buteur arrivé en prêt a réalisé une performance unique à l’échelle de la Ligue 2, en étant élu joueur du mois trois fois de suite. Une réussite quasi unique que seul le légendaire Zlatan Ibrahimović avait poncée sur le sol français, du temps de sa domination sans partage sur les statistiques dans l’Hexagone.

Un but qui a mis l’@ASSEofficiel sur la voie des Barrages… Quand Irvin Cardona fait exploser Geoffroy-Guichard !#ASSERAF pic.twitter.com/iYmDPl4zVU — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 24, 2024

Avec 9 buts et 3 passes décisives dans un club sous pression, Cardona s’est imposé comme un des joueurs les plus efficaces et cruciaux de l’antichambre, en un temps record, prouvant ainsi qu’il est peut-être plus qu’un honnête joueur du purgatoire. Il a également battu son propre record, en quatre petits mois, du nombre de pions inscrits sur une saison complète en championnat (8, avec Brest en 2020-2021, avec le double de matchs disputés). Pour autant, l’objectif immédiat ce ne sont pas les statistiques personnelles pour l’aider à trouver un bon de sortie du bourbier allemand, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027. La finalité collective est connue de tous : ramener l’ASSE en Ligue 1, si possible avec un nouveau repreneur. « Le mot d’ordre, c’était de vite tourner la page. Cela faisait quelques matchs que nous étions en difficulté. Là, on a fait un match très complet, très solide, qui nous permet de gagner et de pouvoir jouer ces deux matchs de barrage. On a laissé du jus dans cette rencontre, mais je pense que c’est notre match référence. Mon but ? Il est important, comme tous les autres. Et il compte autant que ceux de mes coéquipiers. Peu importe qui marque si l’on gagne », martelait Cardona au micro de beIN Sports après avoir soumis un Rodez à bout de forces.

Son entraîneur, Olivier Dall’Oglio, qui l’a déjà coaché dans le Finistère, sait que son joueur est très dépendant du contexte positif qui l’entoure : « Je pense qu’il a besoin de se sentir dans un contexte familier, il se sent bien au club, bien avec le public, ça c’est intéressant. Physiquement, il est affûté. Quand il est arrivé ici, il lui manquait des repères et il était en retard physiquement. Quand il est physiquement prêt, c’est là où il est le meilleur. Ce côté finisseur, je le connaissais, je savais qu’il était attiré par le but… mais il arrive à me surprendre. Il est plus déterminé et plus complet que par le passé. » Enfin ultra-décisif, l’avant-centre formé à Monaco (26 ans) a aussi déjà remis sa carrière sur pied, alors qu’il était en train de tomber dans l’oubli outre-Rhin. De là à ce qu’il prolonge l’aventure après le mois de juin, malgré le manque de liquidités des Verts, après avoir activement contribué à la remontée des siens ? Un nouveau prêt avec option d’achat obligatoire pourrait être à l’étude. Une chose est sûre, il aime marquer contre le FC Metz, en témoignent ses quatre caramels contre les Grenats. Sa victime préférée en carrière, n’en déplaise à la forme de Georges Mikautadze.