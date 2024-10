Pronostic Grenoble Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz confirme à Grenoble

Grenoble est 6e de Ligue 2 après 8 journées. Souvent annoncé parmi les outsiders aux play-off, le club isérois se rate comme il l’a notamment fait l’an passé. Cet été, le club a changé d’entraîneur avec l’arrivée d’Oswald Tanchot. Ce dernier a connu une bonne entame mais a vu sa formation s’incliner lors de ses 2 derniers déplacements contre Ajaccio et Rodez. En revanche, dans son stade des Alpes, le GF38 est performant avec 3 victoires pour un nul. Lors de la coupure internationale, Grenoble a disputé une rencontre amicale face au Servette Genève pour garder le rythme (1-1).

4e, Metz est certainement la formation la plus habituée à faire l’ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Battu lors des barrages l’an passé, le club lorrain est reparti sur un nouveau projet avec Stéphane le Mignan. Passé par Concarneau, le coach breton a réussi un très joli coup sur le marché des transferts en enrôlant Gauthier Hein, élu meilleur joueur de Ligue 2 l’an passé. L’ancien Auxerrois, de retour dans son club formateur, a signé un doublé lors du dernier succès face à Amiens (3-2). En plus de son feu follet, Metz peut compter sur le meilleur buteur de Ligue 2, Sabaly, 8 réalisations au compteur. Plutôt performant loin de ses bases avec notamment un succès au Paris FC, Metz pourrait réaliser une belle opération ce vendredi face à des Grenoblois qui déçoivent souvent quand le niveau augmente. Un nouveau match à buts, et disputé, est possible.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

