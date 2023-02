Le Havre accroché, Sochaux et Bordeaux au coude à coude

Un cavalier seul et une boîte à sardines. Voilà comment résumer le contexte de ce haut de tableau de Ligue 2 avant cette vingt-deuxième journée, où pas moins de six équipes se tenaient en trois points. Souverain leader du classement, Le Havre a ronronné pendant de nombreuses minutes face à une formation parisienne plutôt timide. Après huit succès consécutifs au stade Océane, les Hacmen ont dû se contenter d’un match nul (0-0). Derrière le taulier normand huit points devant, les poursuivants ont continué de se tirer la bourre pour obtenir le deuxième ticket d’accession à l’élite. Et à ce petit jeu-là, Sochaux n’a pas craqué à Rodez grâce à ses deux meilleures gâchettes Moussa Doumbia et Ibrahim Sissoko (2-1). Bordeaux, vainqueur sur la pelouse de Pau grâce à un coup de casque de Malcom Bokele et au but du break d’Aliou Badji (2-0), a gardé sa troisième place tout en maintenant la pression sur les Doubistes.

Grenoble en embuscade, Olaitan dans l’histoire

Déjà vainqueur à domicile contre QRM la journée précédente, Grenoble a poursuivi sa marche en avant à Nîmes. Face à des Crocos en confiance avec deux victoires consécutives, le GF38 s’est détaché grâce à un but dans chaque période et plusieurs arrêts décisifs de son capitaine Brice Maubleu (0-2). Avec seize points engrangés depuis la reprise et un seul but concédé en six journées, le Sporting Club de Bastia avait également un rang à tenir du côté de Caen. Mais les Corses ont beaucoup trop vendangés en première période, et se sont logiquement fait punir en deuxième période sur une réalisation de la recrue suédoise Anton Salétros et un doublé d’Alexandre Mendy (3-1). Ce huitième succès de la saison pour le Stade Malherbe a mis fin à la série positive pour Bastia, recalé à la cinquième place à deux points des Grenoblois.

La cote de Noël Le Graët n’est pas au mieux en ce moment ? Celle de l’En Avant Guingamp non plus. Le club breton, anciennement présidé par le président de la FFF en pleine tourmente, a concédé une quatrième défaite sur les six dernières journées. Sur la pelouse de QRM, les Armoricains ont craqué par deux fois (2-0) et s’enfoncent progressivement dans le ventre mou du classement, à seulement six points de la zone de relégation. La zone rouge, Valenciennes s’en est éloigné ce soir grâce à une victoire acquise au Hainaut contre le Stade lavallois (3-1), un match dans lequel la nouvelle recrue Adrian Grbić a profité de sa première sous ses nouvelles couleurs pour inscrire son premier but avec le VAFC.

Dans le match des relégables entre Dijon et Niort, le but de la soirée (et probablement de la saison en Ligue 2) est l’œuvre d’Olaitan Ishola Junior. Le milieu de terrain de Niort, auteur d’un lob à 59 mètres du but adverse gardé par Saturnin Allagbé, a sorti un bijou sur la pelouse dijonnaise pour inscrire le seul but du match et installer un silence de cathédrale à Gaston-Gérard (1-0). Les Chamois ont eu plusieurs fois l’opportunité de tuer le match, mais cela n’a pas eu d’incidence jusqu’au coup de sifflet final. Désormais, l’AS Saint-Étienne occupe provisoirement la place de lanterne rouge. Pour les Verts, il faudra répondre en s’imposant dès samedi contre Annecy, à Geoffroy-Guichard.

Le Havre 0-0 Paris FC

Pau 0-2 Bordeaux

Buts : Bokele (33e) et Badji (67e).

Rodez 1-2 Sochaux

Buts : Depres (41e) pour le RAF / Doumbia (11e) et Sissoko (78e SP) pour les Lionceaux.

Nîmes 0-2 Grenoble

Buts : Phaëton (12e) et Bambock (53e).

Caen 3-1 Bastia

Buts : Salétros (50e), Mendy (69e sp, 82e) pour Malherbe // Baï (88e) pour le SCB.

Valenciennes 3-1 Laval

Buts : Grbić (12e sp) et Diliberto (17e) et Ayité (93e) pour VA // Naidji (82e) pour le Stade lavallois

Quevilly 2-0 Guingamp

Buts : Bangré (22e,68e)

Dijon 0-1 Niort

But : Olaitan (22e)