Pronostic Dortmund Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le trio magique du Barça fait le job

Finaliste l’an passé, le BvB figure très bien lors de cette édition avec une 4e place dans cette poule géante. Les deux derniers matchs se sont soldés par des succès contre le Sturm Graz (1-0) et Zagreb (0-3) qui portent leur total à 12 points. En championnat, c’est plus compliqué avec 2 nuls et une défaite sur les 4 derniers matchs, la seule victoire contre Fribourg (4-0), et pour le moment une 6e place plutôt décevante avec déjà 12 points de retard sur le Bayern leader. Le Borussia Dortmund espère le retour d’Adeyemi, auteur de 3 buts en Ligue des champions, absent depuis deux mois pour blessure. Süle, pilier défensif, a repris la compétition mais est de nouveau incertain après s’être blessé le week-end dernier. Brandt, créatif au milieu avec 2 buts et 5 passes décisives cette saison, reste également incertain. En attaque, Gittens et Guirassy brillent avec 4 buts chacun en Ligue des champions, complétés par 6 et 5 réalisations en Bundesliga, confirmant leur rôle de meilleurs buteurs du club.

Le Barça est juste devant le BvB dans cette C1, avec le même nombre de points. Les Barcelonais avaient perdu leur seul match contre Monaco mais ont tout gagné en suite, notamment le dernier match en date contre Brest (3-0). En Liga, les Catalans sont toujours leaders mais ont perdu leur avance à cause de résultats plus inquiétants sur les dernières journées, notamment une défaite contre Las Palmas, et un nul plus récent contre le Bétis. Devant, le trio magique composé de Lewandowski, auteur de 23 buts cette saison (dont 7 en C1 et un 100e en Ligue des champions récemment), Raphinha (11 buts, 6 passes en Liga, 5 buts, 3 passes en C1) et le jeune prodige Yamal (6 buts, 10 passes en C1) reste l’atout offensif majeur de l’équipe, prêt à porter le Barça malgré les nombreuses absences.

