Les élections à la FFF : mode d’emploi

Semaine électorale.

Ce milieu de semaine est consacré à la Ligue des champions, mais aussi à l’élection présidentielle de la FFF, qui doit se dérouler ce mardi et mercredi pour désigner le président de l’instance pour les quatre prochaines années. Les têtes d’affiche pour ce combat ? David versus Goliath, Philippe Diallo face à Pierre Samsonoff. Le président sortant n’a jamais remporté une élection, puisqu’il avait succédé à Noël Le Graët après avoir été confirmé par l’Assemblée fédérale. L’ancien boss est un proche de l’adversaire de Diallo, qui a lui aussi des attaches guingampaises.

Mais d’ailleurs, qui vote ?

La grande réforme entrée en vigueur pour cette élection est le reflet d’un tournant dans la gestion de la Fédération : il y a une véritable volonté dans les deux programmes des candidats de mettre plus de lumière et d’argent dans le monde du foot amateur, et l’institution gérante se devait de leur laisser la parole.

Ainsi, alors qu’historiquement seuls les présidents de districts, de ligues et des clubs pros pouvaient voter (soit environ 200 cols blancs), le droit de vote est dorénavant accordé à tous les représentants de clubs amateurs, des corps arbitraux et des instances régionales. Au total, quasiment 13 000 électeurs potentiels sont concernés. Pour les résultats, il va falloir attendre le 14 décembre, soit samedi.

Soyez rassurés, ce ne sera pas la fin des vestiaires qui caillent et des chasubles qui puent.

