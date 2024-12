Pronostic Juventus Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City et la Juve doivent se relancer

La Juve est au ralenti avec 5 nuls sur les 6 derniers matchs, notamment deux en C1 contre Lille (1-1) et Villa (0-0), qui les placent à la 19e place et en bonne position pour se qualifier pour les barrages. En championnat, la Vieille Dame a également été accrochée récemment par Lecce (1-1) et Bologne (2-2) et qui contraint la Juve à prendre 4 points de retard sur le top 5. La Juventus fait face à une infirmerie bien remplie, avec des absences notables comme Bremer, Milik, Douglas Luiz, et la recrue Nico Gonzalez. Malgré cela, l’équipe pourra s’appuyer sur des joueurs clés : Kalulu en défense, Locatelli et Thuram au milieu, et l’attaquant vedette Vlahović, déjà auteur de 9 buts cette saison (toutes compétitions confondues). Le jeune talent Fagioli, convoité par l’OM, sera également présent, tout comme Conceição, Koopmeiners, Yildiz, et Weah, performant avec 4 buts en championnat.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Manchester City n’est pas encore tout à fait sorti de la crise. Après 7 matchs sans succès, dont 6 défaites, les Sky Blues ont retrouvé le chemin de la victoire contre Nottingham (3-0), avant d’être de nouveau accrochés ce week-end par Crystal Palace (2-2). Bilan des opérations, les hommes de Guardiola ne sont que 17es en C1 bien loin des standards habituels, mais surtout 4es en Premier League avec déjà 8 points de retard sur le leader Liverpool. Privée de son maître à jouer Rodri (Ballon d’or) et de remplaçants comme Stones, Kovačić, et Bobb, l’équipe de Manchester City aborde ce match affaiblie. La défense et les ailes sont également touchées avec les absences d’Aké et Foden. Toutefois, les Sky Blues pourront compter sur le retour de Doku, l’ailier explosif belge, ainsi que sur leurs atouts majeurs en attaque : Erling Haaland, déjà auteur de 13 buts en championnat et 5 en Ligue des champions, Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Face à ces forces offensives, le match promet d’être spectaculaire, les attaques des deux équipes laissant présager une rencontre riche en buts.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 260€ (360€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Vlahović ou Haaland buteur » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Juventus – Manchester City

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Juventus – Manchester City sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betclic avec le code RDJ10

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

Conditions spécifiques à Betclic : Du 10/11/2024 au 15/11/2024, inscris-toi sur Betclic avec le code RDJ10 pour remporter 10€ de Freebets (crédits de jeu non retirables). Offre valable dans la limite des 350 codes disponibles, sous réserve d’éligibilité. Offre accessible uniquement aux nouveaux clients qui n’ont pas eu de compte actif sur les 12 derniers mois.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Juventus – Manchester City avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Juventus – Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Bayern, Juve, Manchester City : un week-end de dérapages