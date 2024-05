L'AS Saint-Étienne bientôt vendue à un groupe canadien

La fin d’un vieux serpent des Verts.

Mis en vente depuis de longues années, Saint-Étienne a enfin trouvé preneur. Les actionnaires de l’ASSE ont annoncé ce lundi être entrés en négociations exclusives avec Ivan Gazidis, le président de Kilmer Sports Ventures, pour procéder à la vente de l’intégralité des parts du club. Le groupe canadien, propriété de Larry Tanenbaum, détient notamment le Toronto FC en MLS ainsi que les Raptors de Toronto en NBA. D’après le club, la vente sera entérinée dans les prochaines semaines, les obligations d’information et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes devant encore être complétées.

« Il fallait un nouvel actionnaire qui coche toutes les cases et ne soit pas un fonds d’investissement, mais une entreprise qui connaît le sport avec des valeurs humaines fortes », a expliqué Bernard Caïazzo, à la tête de Sainté depuis vingt ans. Le board du club explique avoir longuement cherché un repreneur de confiance pour assurer la pérennité des Verts. « Face à l’évolution implacable du football, nous avons souhaité transmettre ce club mythique à un nouvel actionnaire ayant les capacités financières et sportives de développer un projet responsable et ambitieux », a complété le président du directoire du club, Roland Romeyer.

C’est le début de la révolution verte.