Argentine : Quand Juan Roman Riquelme monte en tribunes pour calmer une bagarre

Maîtriser le tempo sur le terrain et en dehors.

Le credo de Juan Román Riquelme n’a pas changé et il l’a encore prouvé ce mercredi. En marge du quart de finale de Coupe d’Argentine entre Boca Juniors et Gimnasia La Plata disputé à La Bombonera (1-1, victoire 2-1 aux tirs au but pour Boca), plusieurs incidents ont en effet éclaté en tribunes. Des violences signalées à la mi-temps notamment, qui ont ainsi poussé l’Ultimo Diez – actuel président de Boca Juniors pour rappel – à grimper en tribunes afin de calmer tout le monde.

¡RIQUELME EN EL MEDIO DE LA TRIBUNA DETENIENDO EL AVANCE DE LA HINCHADA DE BOCA! pic.twitter.com/3IiL9o0HCb — TyC Sports (@TyCSports) October 24, 2024

Un réflexe payant, puisque la foule s’est dispersée après quelques minutes, permettant à la rencontre de reprendre, puis d’aller à son terme sans autres incidents majeurs. Sur le plan sportif, Aaron Anselmino avait ouvert le score, avant que Marcos Rojo (oui, il joue toujours) n’égalise contre son camp. Boca a donc dû patienter jusqu’aux tirs au but et défiera Vélez en demies le 22 novembre prochain, toujours à domicile.

Avec Riquelme en tribunes ?

Un ancien joueur du Real Madrid pose ses fesses sur le banc de Boca Juniors