La prochaine journée de Ligue 1 et de Ligue 2 sera dédiée à la Grande Cause Nationale

Week-end de sensibilisation sur les terrains de l’Hexagone !

En plus d’être spécial en raison du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui se profile dimanche soir, le prochain week-end du championnat de France sera un petit peu particulier : la LFP a décidé d’associer sa neuvième journée de Ligue 1 et de Ligue 2 à la nouvelle Grande Cause Nationale, dans le but de promouvoir l’activité physique. Le diffuseur DAZN sera de la partie et diffusera un spot de sensibilisation. Tout comme la Ligue, qui a concocté, selon L’Équipe, un spot humoristique avec le slogan de la campagne : « Bouger 30 minutes chaque jour, c’est simple et ça fait du bien. » En parallèle, plusieurs clubs joueront aussi le jeu en proposant des ateliers sur les lieux des matchs, comme Lens, Caen ou encore Rennes.

Qui a envie de transpirer devant le Roazhon Park avant d’aller voir les gars de Julien Stéphan se coltiner ceux de Didier Digard ?

