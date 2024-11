Luis Enrique : « Quand ça paraît facile, c’est qu’on fait bien les choses »

Luis Enrique a retrouvé le sourire et ses certitudes.

Passablement agacé par le manque d’efficacité offensive de son équipe mercredi soir dans la foulée de la défaite contre l’Atlético de Madrid, Luis Enrique s’est montré bien plus satisfait du visage affiché par ses ouailles ce samedi soir, à Angers. « On a fait un début de match complet, avec de l’application. Ça paraissait facile, mais ça ne l’était pas. Quand ça paraît facile, c’est qu’on fait très bien les choses, s’est-il réjoui au micro de DAZN après la rencontre. On a eu beaucoup d’opportunités, alors qu’il y avait de la qualité en face. Cette victoire renforce notre idée de jeu. »

🗣️ |"Quand ça paraît facile, ça veut dire qu'on le fait très bien", Luis Enrique au micro d'@HoussemLou 💪🔥 #SCOPSG pic.twitter.com/bNzEkiIFDd — DAZN France (@DAZN_FR) November 9, 2024

Barcola retient le festival de la première mi-temps

Bradley Barcola, auteur d’un doublé en première période avant d’être mis au repos par son entraîneur dès la pause, s’est également arrêté au micro : « Il faut retenir cette première mi-temps avec les quatre buts, on a bien joué. On s’est un peu relâchés en deuxième, c’est dommage de gâcher ça. Sinon, on a fait un bon match dans l’ensemble, a-t-il analysé, assurant que son remplacement n’était pas prémédité. Le coach ne m’avait rien dit avant le match, j’ai joué la première mi-temps à fond. »

En Ligue 1, c’est amplement suffisant.

Revivez Angers - PSG (2-4)