Pierre-Emile Højbjerg détaille son rôle de leader avec l’OM

Le patron a parlé.

Si son arrivée n’est pas celle qui a fait le plus de bruit cet été du côté de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg n’a eu besoin que de quelques semaines pour s’imposer comme un cadre de l’effectif olympien. Un rôle sur lequel il s’est confié dans un entretien à L’Equipe. « Je ne suis pas là pour tout faire, je fais partie d’une équipe. Chacun a un rôle à jouer encore une fois. Si on a une médaille à la fin, on aura tous la même, estime-t-il, avant de pointer du doigt l’importance de ceux qui jouent moins en ce début de saison. C’est pour ça que c’est important que chacun comprenne bien son rôle à l’entraînement, en match, dans le vestiaire. Des joueurs ne vont pas trop jouer cette saison mais ils ont une grande responsabilité de rendre les séances encore plus dures. » Une exigence qui doit servir pour l’avenir : « Parce que l’année prochaine, quand il y aura la Ligue des champions, avec deux matches par semaine, là, il faudra être prêts et on sera récompensés si on a bien fait le boulot cette année. »

Leader de parole

Le milieu de terrain danois, désormais capitaine en sélection, reconnaît également son besoin de parler énormément pendant les matchs, et ce avec tous les acteurs. « Si un leader ne parle pas et montre le chemin par son comportement, ça me va aussi, assure-t-il. Moi, j’ai besoin de sentir la température du match, et pour cela, il faut parfois parler un peu. Il faut savoir où est l’arbitre, comment il se sent, s’il est proche de me renvoyer aux vestiaires ou pas. Je peux blaguer avec l’arbitre parfois : « Écoutez, vous avez encore le droit à une erreur ! » »

Méthode testée et approuvée ?

Roberto De Zerbi « reste amoureux » d’Elye Wahi